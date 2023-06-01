Армия РФ убила на Харьковщине 76 детей, еще 223 получили ранения — прокуратура

Ко Дню защиты детей Харьковская областная прокуратура сообщила трагическую статистику, которую принесло в Харьковскую область полномасштабное вторжение РФ.

«В процессуальном руководстве прокуроров отраслевого отдела областной прокуратуры находится 210 уголовных производств, в которых расследуется гибель в результате вооруженной агрессии российской федерации на территории Харьковской области 76 детей и ранения 223 детей», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Также прокуроры фиксируют разрушения учреждений образования вражескими обстрелами.

«На территории области повреждены или уничтожены 602 объекта образовательной инфраструктуры — это детские сады, школы, учреждения специального технического образования, высшие учебные заведения. Только на территории Харькова повреждено 61% школ и 46% садов. И это не окончательная информация. Не осталось ни одного заведения высшего образования, которое бы не получило повреждений или разрушений вследствие вражеских обстрелов», — заявили в прокуратуре.