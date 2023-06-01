Live
  • Четверг 01.06.2023
    • Харьков
  •   +18°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.06
    • 🟢

Армия РФ убила на Харьковщине 76 детей, еще 223 получили ранения — прокуратура

Происшествия 09:51   01.06.2023
Оксана Горун
Армия РФ убила на Харьковщине 76 детей, еще 223 получили ранения — прокуратура

Ко Дню защиты детей Харьковская областная прокуратура сообщила трагическую статистику, которую принесло в Харьковскую область полномасштабное вторжение РФ.

«В процессуальном руководстве прокуроров отраслевого отдела областной прокуратуры находится 210 уголовных производств, в которых расследуется гибель в результате вооруженной агрессии российской федерации на территории Харьковской области 76 детей и ранения 223 детей», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Также прокуроры фиксируют разрушения учреждений образования вражескими обстрелами.

Читайте также: Ночной удар по столице: трое погибших, в том числе ребенок, 12 человек ранены

«На территории области повреждены или уничтожены 602 объекта образовательной инфраструктуры — это детские сады, школы, учреждения специального технического образования, высшие учебные заведения. Только на территории Харькова повреждено 61% школ и 46% садов. И это не окончательная информация. Не осталось ни одного заведения высшего образования, которое бы не получило повреждений или разрушений вследствие вражеских обстрелов», — заявили в прокуратуре.

Автор: Оксана Горун
Популярно
На границе Харьковщины и Белгородщины идет бой — росСМИ (обновлено)
На границе Харьковщины и Белгородщины идет бой — росСМИ (обновлено)
01.06.2023
«Недоброе утро» — белгородский губернатор Гладков о событиях у границы
«Недоброе утро» — белгородский губернатор Гладков о событиях у границы
01.06.2023
Бой на границе Харьковщины и Белгородщины: заявление РДК и ЛСР (видео)
Бой на границе Харьковщины и Белгородщины: заявление РДК и ЛСР (видео)
01.06.2023
Ночная атака «Искандерами», авиаудары и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба
Ночная атака «Искандерами», авиаудары и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба
01.06.2023
Ночной удар по столице: трое погибших, в том числе ребенок, 12 человек ранены
Ночной удар по столице: трое погибших, в том числе ребенок, 12 человек ранены
01.06.2023
Армия РФ убила на Харьковщине 76 детей, еще 223 получили ранения — прокуратура
Армия РФ убила на Харьковщине 76 детей, еще 223 получили ранения — прокуратура
01.06.2023

Новости по теме:

09:42
Девять лет за решеткой проведет торговец психотропами из Харькова
09:33
«Шебекино до 24 февраля 2022 года обстреливали? А что изменилось?» — Береза
09:15
«Недоброе утро» — белгородский губернатор Гладков о событиях у границы
08:26
Бой на границе Харьковщины и Белгородщины: заявление РДК и ЛСР (видео)
07:47
Ночной удар по столице: трое погибших, в том числе ребенок, 12 человек ранены

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Армия РФ убила на Харьковщине 76 детей, еще 223 получили ранения — прокуратура»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 09:51;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ко Дню защиты детей Харьковская областная прокуратура сообщила трагическую статистику, которую принесло в Харьковскую область полномасштабное вторжение РФ".