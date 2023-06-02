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Терехов заявил, что с 1 сентября школьников Харькова хотят усадить за парты

Общество 11:45   02.06.2023
Оксана Горун
Терехов заявил, что с 1 сентября школьников Харькова хотят усадить за парты Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе с нового учебного года планируют внедрить комбинированное обучение — то есть не только онлайн, но и в школах.

«Я хочу, чтобы 1 сентября наши дети начали обучение в комбинированном режиме, особенно первоклассники. Это очень важно, потому что они должны научиться писать, читать, а онлайн это сделать невозможно. Кроме того, они должны быть социализированы. Поэтому сейчас делаем все, чтобы были укрытия или бомбоубежища, выделяем средства, чтобы наши дети могли учиться комбинированно. Да, это будут не все школы, но я очень хочу, чтобы мы начали так», — сказал Игорь Терехов в интервью проекту «Известия. Тема дня», передает пресс-служба мэрии.

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В горсовете подчеркнули, что с просьбами возобновить офлайн-обучение в школах Харькова обращаются «многие родители». И в городе активно работают над обустройством в школах укрытий. Сейчас, по данным мэрии, убежища обустроены примерно в ста школах.

Обсуждение — здесь.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 июня 2023 в 11:45;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе с нового учебного года планируют внедрить комбинированное обучение — то есть не только онлайн, но и в школах".