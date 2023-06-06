Синегубов об открытии школ: «Принимать решения будем ближе к сентябрю»

Начальник ХОВА Олег Синегубов, комментируя вопрос открытия школ на Харьковщине, очередной раз напомнил о том, что даже укрытия никого не защитят, ведь ракета долетает в регион за 30-40 секунд.

«Конечно, мы сейчас готовимся, но решение будет принято только ближе к сентябрю, исключительно учитывая военную обстановку. Безопасность детей — важнее всего. Мы отлично все понимаем, поверьте. Все эти аргументы по поводу двух лет ковида, фактически уже 15 месяцев войны, по социализации детей… Конечно, будем рассматривать разные формы. В том числе тот хаб, который мы открыли с первой леди, – это один из примеров, как можно социализировать детей и подтягивать их, в том числе, если есть недостатки онлайн-образования. Но требования к укрытиям должны быть у нас на первом месте. Ракета летит 30-40 секунд. Кто успеет эвакуировать школу в укрытие за 30-40 секунд? Это невозможно физически сделать. Проводить занятия непосредственно в укрытии – так же. Это должно быть уже защитное сооружение, а не укрытие, чтобы обеспечить безопасность детей. Их у нас, поверьте, небольшое количество. На всю область в учебных заведениях около 60 – и то это не такие защитные сооружения как бомбоубежища. Это у нас противорадиационные укрытия, которые мы еще должны привести в соответствие. Работы большое количество, будем готовиться, а принимать решения — ближе к сентябрю», — прокомментировал начальник ХОВА вопрос об открытии школ в Харькове и области на брифинге 6 июня.

При этом он сразу сообщил, что в некоторых городах, где учителя уже звонят родителям и говорят о возвращении в «офлайн», однозначно этого не произойдет. В частности, это касается деоккупированной Балаклеи.

«По поводу Балаклеи, ее вчера обстреляли «Смерчами», этот населенный пункт. К сожалению, один человек погиб, восемь получили ранения в результате такого обстрела. Конечно, это делает невозможным пока в этом населенном пункте, по состоянию на сегодняшний день, рассматривать онлайн-образование. То, что учебные заведения обзванивают (родителей), – запретить им мы не можем. Советую родителям доверять официальным органам власти, имеющим право принимать такое решение», — сказал Синегубов.

Он отметил, что в области рассматривают вопрос открытия школ в двух удаленных от фронта и границы районах. Однако и там все не так просто. Чтобы открыть школы, необходимо увеличить количество школьных автобусов.

«Если мы откроем школы, то это будут только опорные – многокомплектные школы, где мы будем обустраивать от простейшего укрытия — до защитных сооружений. И, возможно, организовывать обучение в несколько смен. Возможно, объединять в одном помещении учебного заведения несколько учебных заведений, чтобы максимально охватить офлайн-обучением детей. Конечно, вопросы школьных автобусов у нас будут на первом месте», — пояснил Синегубов.

Чтобы приобрести автобусы, громады должны получить целевую субвенцию из госбюджета. Но это невозможно, пока они входят в список территорий возможных боевых действий. Есть вариант — исключить такие громады из списка. Однако один из районов от подобного выхода из ситуации уже отказался.