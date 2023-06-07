Для сім’ї переселенців із вісьмома дітьми зведуть новий будинок під Харковом

У селищі Коротич Харківської області зведуть будинок для родини Дрильчуків – переселенців із вісьмома дітьми, які через агресію РФ втратили будинок у Куп’янському районі.

Разом із сімома дітьми та матір’ю Людмила Дрильчук раніше жила у селищі Дворічна. До вересневого контрнаступу ЗСУ сім’я пробула в окупації. Пізніше у Харкові Людмила взяла опіку над ще однією дівчинкою – біологічною сестрою двох дітей, повідомляє пресслужба ХОВА.

“Після відступу росіяни почали масовані обстріли Дворічної. У нас не було підвалу, тому користувалися правилом двох стін. Коли більш-менш стихло, ми похапали рюкзаки, свого собаку, всілися на наші скутери і мотоцикли та поїхали до знайомих у сусіднє село. Там переночували. Чули, як окупанти усю ніч гатили по Дворічній. Вирішили їхати до Харкова. Знайшовся добрий чоловік, який зголосився довести нас до знищеної переправи в Печенігах”, – розповіла про евакуацію родини Людмила.

Площа будинку, який розміститься на ділянці 0,15 гектара, становитиме 285,5 квадратних метрів. Він буде повністю мебльованим, інклюзивним, із незалежною енергосистемою та укриттям.

“Будинок розташовано неподалік Харкова. Тут є абсолютно вся інфраструктура і ця земельна ділянка відповідає всім вимогам. Поряд є школа, амбулаторія, дитячий садочок. Ця громада одна з найменш постраждалих від війни на території Харківської області, тому діти тут будуть забезпечені всім необхідним”, – коментує начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов оглянув ділянку разом із першою леді Оленою Зеленською.

“Цей будинок буде одним із перших у масштабному проєкті Olena Zelenska Foundation «Адреса дитинства», в якому Фундація разом із міжнародними інвесторами та державою відбудовуватиме для дитячих будинків сімейного типу (ДБСТ) житло, яке у них забрала повномасштабна війна”, – пояснила Зеленська.

На сьогодні проєкт підтримують ОАЕ. Ведуться переговори про будівництво з Австралією, Словенією та Фінляндією, готовність звести два будинки підтвердила Естонія.