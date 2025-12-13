Live

Безплатними обідами забезпечать 14,5 тисячі школярів Харківщини – ХОВА

Суспільство 19:01   13.12.2025
Оксана Горун
Безплатними обідами забезпечать 14,5 тисячі школярів Харківщини – ХОВА Фото: пресслужба ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов разом із Першою леді Оленою Зеленською та меценатом Говардом Баффетом 12 грудня відвідали нову фабрику-кухню на Харківщині.

“Заклад забезпечуватиме якісним і здоровим харчуванням понад 14,5 тисячі учнів двох громад. Для дітей обіди будуть безплатними — їх фінансує держава”, – поінформувала  пресслужба ХОВА.

Проєкт реалізують з ініціативи Олени Зеленської та за фінансової підтримки The Howard G. Buffett Foundation. Для Харківської області він унікальний, а загалом в Україні – другий подібний.

Фабрика-кухня для школярів у Харківській області
Фото: пресслужба ХОВА

“Фабрика-кухня вже готова до роботи, повноцінний запуск плануємо на січень 2026 року. І це – лише початок масштабних змін, які маємо поширювати на всю область. Щиро вдячні Олені Зеленській за постійний патронаж важливих ініціатив на Харківщині та її особисту увагу до безпеки й добробуту дітей. Окрема подяка Говарду Баффету – доброму другу нашого регіону, який підтримав також будівництво п’яти підземних шкіл на Харківщині. Роботи вже активно тривають”, – цитує пресслужба слова Синєгубова.

Фабрика-кухня для школярів у Харківській області 3
Фото: пресслужба ХОВА

Читайте також: Перша леді приїжджала на Харківщину: у ліцеї запроваджують інноваційний проєкт

У ХОВА зазначили, що в регіоні зараз будують 43 безпечні освітні простори. Восени на офлайн та змішану форму навчання вийшло понад 50 тисяч школярів.

Фабрика-кухня для школярів у Харківській області 4
Фото: пресслужба ХОВА
Фабрика-кухня для школярів у Харківській області 2
Фото: пресслужба ХОВА
Автор: Оксана Горун
