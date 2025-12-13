Безплатними обідами забезпечать 14,5 тисячі школярів Харківщини – ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов разом із Першою леді Оленою Зеленською та меценатом Говардом Баффетом 12 грудня відвідали нову фабрику-кухню на Харківщині.
“Заклад забезпечуватиме якісним і здоровим харчуванням понад 14,5 тисячі учнів двох громад. Для дітей обіди будуть безплатними — їх фінансує держава”, – поінформувала пресслужба ХОВА.
Проєкт реалізують з ініціативи Олени Зеленської та за фінансової підтримки The Howard G. Buffett Foundation. Для Харківської області він унікальний, а загалом в Україні – другий подібний.
“Фабрика-кухня вже готова до роботи, повноцінний запуск плануємо на січень 2026 року. І це – лише початок масштабних змін, які маємо поширювати на всю область. Щиро вдячні Олені Зеленській за постійний патронаж важливих ініціатив на Харківщині та її особисту увагу до безпеки й добробуту дітей. Окрема подяка Говарду Баффету – доброму другу нашого регіону, який підтримав також будівництво п’яти підземних шкіл на Харківщині. Роботи вже активно тривають”, – цитує пресслужба слова Синєгубова.
У ХОВА зазначили, що в регіоні зараз будують 43 безпечні освітні простори. Восени на офлайн та змішану форму навчання вийшло понад 50 тисяч школярів.
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Елена Зеленская, зеленская, новини Харкова, Олег Синегубов, сінєгубов, хова, школьное питание;
