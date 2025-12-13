Бесплатными обедами обеспечат 14,5 тысячи школьников Харьковщины — ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синегубов вместе с Первой леди Еленой Зеленской и меценатом Говардом Баффетом 12 декабря посетили новую фабрику-кухню в Харьковской области.

«Заведение будет обеспечивать качественным и здоровым питанием более 14,5 тысячи учеников двух общин. Для детей обеды будут бесплатными – их финансирует государство», — проинформировала пресс-служба ХОВА.

Проект реализуют по инициативе Елены Зеленской и при финансовой поддержке The Howard G. Buffett Foundation. Для Харьковской области он уникальный, а в целом в Украине — второй подобный.

«Фабрика-кухня готова к работе, полноценный запуск планируем на январь 2026 года. И это только начало масштабных изменений, которые должны распространяться на всю область. Искренне благодарны Елене Зеленской за постоянный патронаж важных инициатив Харьковщины и ее личное внимание к безопасности и благополучию детей. Отдельная благодарность Говарду Баффету – хорошему другу нашего региона, поддержавшему также строительство пяти подземных школ на Харьковщине. Работы уже активно продолжаются», – цитирует пресс-служба слова Синегубова.

В ХОВА отметили, что в регионе сейчас строят 43 безопасных образовательных пространства. Осенью на офлайн и смешанную форму обучения вышло более 50 тысяч школьников.