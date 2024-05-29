Более 6 тысяч предприятий открылось в Харькове открылось с начала года

Даже под постоянными обстрелами в Харькове появляются новые бизнесы и производства, отметила первая леди Елена Зеленская.

«Пока все наши дипломатические силы работают над тем, чтобы увеличить количество систем ПВО и защитить украинские города от российского уничтожения, пока западные партнеры думают, важно поддерживать Харьков и харьковчан, чем можем. Но даже под постоянными обстрелами в Харькове появляются новые бизнесы и производства. С начала года здесь открылось более 6 тысяч предприятий!» – сообщила Зеленская.