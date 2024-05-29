Более 6 тысяч предприятий открылось в Харькове открылось с начала года
Фото: Олена Зеленська/ Телеграмм
Даже под постоянными обстрелами в Харькове появляются новые бизнесы и производства, отметила первая леди Елена Зеленская.
«Пока все наши дипломатические силы работают над тем, чтобы увеличить количество систем ПВО и защитить украинские города от российского уничтожения, пока западные партнеры думают, важно поддерживать Харьков и харьковчан, чем можем. Но даже под постоянными обстрелами в Харькове появляются новые бизнесы и производства. С начала года здесь открылось более 6 тысяч предприятий!» – сообщила Зеленская.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: бизнес, Елена Зеленская, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 22:59;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Даже под постоянными обстрелами в Харькове появляются новые бизнесы и производства, отметила первая леди Елена Зеленская.".