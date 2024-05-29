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Более 6 тысяч предприятий открылось в Харькове открылось с начала года

Общество 22:59   29.05.2024
Оксана Якушко
Более 6 тысяч предприятий открылось в Харькове открылось с начала года Фото: Олена Зеленська/ Телеграмм

Даже под постоянными обстрелами в Харькове появляются новые бизнесы и производства, отметила первая леди Елена Зеленская.

«Пока все наши дипломатические силы работают над тем, чтобы увеличить количество систем ПВО и защитить украинские города от российского уничтожения, пока западные партнеры думают, важно поддерживать Харьков и харьковчан, чем можем. Но даже под постоянными обстрелами в Харькове появляются новые бизнесы и производства. С начала года здесь открылось более 6 тысяч предприятий!» – сообщила Зеленская.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 мая 2024 в 22:59;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Даже под постоянными обстрелами в Харькове появляются новые бизнесы и производства, отметила первая леди Елена Зеленская.".