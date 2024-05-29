Понад 6 тисячі підприємств відкрилося у Харкові відкрилося від початку року

Навіть під постійним обстрілом у Харкові з’являються нові бізнеси та виробництва, зазначила перша леді Олена Зеленська.

«Доки всі наші дипломатичні сили працюють над тим, щоб збільшити кількість систем ППО та захистити українські міста від російського нищення, доки західні партнери думають, важливо підтримувати Харків і харків’ян чим можемо. Але навіть під постійними ворожими обстрілами в Харкові з’являються нові бізнеси й виробництва. Від початку року тут відкрилося понад 6 тисячі підприємств!» – повідомила Зеленська.