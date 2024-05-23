Підземне містечко, де буде безпечно, хочуть побудувати в центрі Харкова

Площа підземного містечка, яке хочуть збудувати у Харкові, складе 236 тисяч квадратних метрів. Потрапляти до нього можна буде зі станцій метро, ​​а на поверхні облаштують паркову зону.

Про це мер Ігор Терехов розповів в етері нацмарафону, повідомляє пресслужба міськради.

За його словами, цей проєкт, розроблений місцевими архітекторами спільно з бюро Нормана Фостера, КУ «Харківська інвестиційна агенція» представила на міжнародному українсько-люксембурзькому бізнес-форумі.

“Проєкт передбачає будівництво безпечного простору під землею. Там буде і школа, і паркінги, і медустанови, і центри коворкінгу, і торгові майданчики. Це буде збудовано в центральній частині міста. Зараз ми шукаємо інвесторів, бо цей проєкт коштуватиме дуже дорого. Але він необхідний, щоб люди почувалися в безпеці”, – розповів мер.