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Підземне містечко, де буде безпечно, хочуть побудувати в центрі Харкова

Суспільство 21:57   23.05.2024
Олена Нагорна
Підземне містечко, де буде безпечно, хочуть побудувати в центрі Харкова

Площа підземного містечка, яке хочуть збудувати у Харкові, складе 236 тисяч квадратних метрів. Потрапляти до нього можна буде зі станцій метро, ​​а на поверхні облаштують паркову зону.

Про це мер Ігор Терехов розповів в етері нацмарафону, повідомляє пресслужба міськради.

За його словами, цей проєкт, розроблений місцевими архітекторами спільно з бюро Нормана Фостера, КУ «Харківська інвестиційна агенція» представила на міжнародному українсько-люксембурзькому бізнес-форумі.

“Проєкт передбачає будівництво безпечного простору під землею. Там буде і школа, і паркінги, і медустанови, і центри коворкінгу, і торгові майданчики. Це буде збудовано в центральній частині міста. Зараз ми шукаємо інвесторів, бо цей проєкт коштуватиме дуже дорого. Але він необхідний, щоб люди почувалися в безпеці”, – розповів мер.

Читайте також: Відбудова Харкова: плани, реальність і до чого тут Фостер (відео)

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2024 в 21:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Площа підземного містечка, яке хочуть збудувати у Харкові, складе 236 тисяч квадратних метрів".