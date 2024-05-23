Подземный городок, где будет безопасно, хотят построить в центре Харькова

Площадь подземного городка, который хотят построить в Харькове, составит 236 тысяч квадратных метров. Попадать в него можно будет со станций метро, а на поверхности обустроят парковую зону.

Об этом мэр Игорь Терехов рассказал в эфире нацмарафона, передает пресс-служба горсовета.

По его словам, этот проект, разработанный местными архитекторами совместно с бюро Нормана Фостера, КУ «Харьковское инвестиционное агентство» представило на международном украинско-люксембургском бизнес-форуме.

«Проект предусматривает строительство безопасного пространства под землей. Там будет и школа, и паркинги, и медучреждения, и центры коворкинга, и торговые площадки. Это будет построено в центральной части города. Сейчас мы ищем инвесторов, потому что этот проект будет стоить очень дорого. Но он необходим, чтобы люди чувствовали себя в безопасности», — рассказал мэр.