Первая леди приезжала на Харьковщину: в лицее внедряют инновационный проект

Первая леди Украины Елена Зеленская в рамках визита в Харьковскую область посетила два лицея, в которых в этом году провели масштабные обновления.

Один из них стал одним из 11 в регионе, где вместе с восстановлением офлайн-образования внедряют инновационный проект – «Реформирование психологической службы в системе общего среднего образования: экспериментальная модель предоставления услуг в сфере психического здоровья», сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Этим важным направлением занимается первая леди. Речь идет о поддержке ментального здоровья нового типа, направленной на максимальное взаимодействие психологов, педагогов, семей для ранней помощи детям. К тому же, этот лицей имеет 30 инклюзивных классов, в них обучаются 39 детей с особыми образовательными потребностями. Как опорное учреждение он имеет шесть филиалов, где более 1000 учеников получают образование в смешанном формате», — рассказал Синегубов.

Также Зеленская побывала в Областной клинической больнице и детском саду в одной из громад, где продолжается масштабная реконструкция с обустройством пищеблока и укрытия для 400 детей.