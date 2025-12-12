Live

Перша леді приїжджала на Харківщину: у ліцеї впроваджують інноваційний проект

Суспільство 20:22   12.12.2025
Олена Нагорна
Перша леді приїжджала на Харківщину: у ліцеї впроваджують інноваційний проект

Перша леді України Олена Зеленська у межах візиту до Харківської області відвідала два ліцеї, в яких цього року провели масштабні оновлення.

Один з них став одним із 11 в регіоні, де разом із відновленням офлайн-освіти впроваджуємо інноваційний проєкт – «Реформування психологічної служби в системі загальної середньої освіти: експериментальна модель надання послуг у сфері психічного здоров’я», повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“Цим важливим напрямом опікується перша леді. Йдеться про підтримку ментального здоров’я нового типу, спрямовану на максимальну взаємодію психологів, педагогів, родин для ранньої допомоги дітям. До того ж, цей ліцей має 30 інклюзивних класів, у них навчаються 39 дітей з особливими освітніми потребами. Як опорний заклад він має шість філій, де понад 1000 учнів здобувають освіту у змішаному форматі”, – розповів Синєгубов.

Також Зеленська побувала в Обласній клінічній лікарні та дитсадку в одній із громад, де триває масштабна реконструкція з облаштуванням харчоблока та укриття для 400 дітей.

Фото: Олег Синєгубов

