Перша леді приїжджала на Харківщину: у ліцеї впроваджують інноваційний проект
Перша леді України Олена Зеленська у межах візиту до Харківської області відвідала два ліцеї, в яких цього року провели масштабні оновлення.
Один з них став одним із 11 в регіоні, де разом із відновленням офлайн-освіти впроваджуємо інноваційний проєкт – «Реформування психологічної служби в системі загальної середньої освіти: експериментальна модель надання послуг у сфері психічного здоров’я», повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“Цим важливим напрямом опікується перша леді. Йдеться про підтримку ментального здоров’я нового типу, спрямовану на максимальну взаємодію психологів, педагогів, родин для ранньої допомоги дітям. До того ж, цей ліцей має 30 інклюзивних класів, у них навчаються 39 дітей з особливими освітніми потребами. Як опорний заклад він має шість філій, де понад 1000 учнів здобувають освіту у змішаному форматі”, – розповів Синєгубов.
Також Зеленська побувала в Обласній клінічній лікарні та дитсадку в одній із громад, де триває масштабна реконструкція з облаштуванням харчоблока та укриття для 400 дітей.
Читайте також: Зеленський приїхав до Куп’янська разом із Сирським: зачистка міста ще триває
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Елена Зеленская, ліцей, новини Харкова, Олег Синегубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Перша леді приїжджала на Харківщину: у ліцеї впроваджують інноваційний проект», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2025 в 20:22;