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Зеленська та Макрон у Парижі розповіли про зруйновану лікарню на Харківщині

Політика 11:21   15.12.2022
Оксана Горун
Зеленська та Макрон у Парижі розповіли про зруйновану лікарню на Харківщині Фото: фейсбук Олени Зеленської

Перші леді України та Франції – Олена Зеленська та Бріжит Макрон взяли участь у масштабній презентації благодійного фонду допомоги у відновленні України.

“Ми сьогодні зібралися для реконструкції лікарні в Ізюмі. Олена вам про це розповість. Це місто на сході України, яке було звільнено, але в ньому все треба відбудувати. І насамперед лікарню, бо це опорна лікарня. Про це вона розповідала мені більше всього”, – сказала під час презентації перша леді Франції Бріжит Макрон.

Олена Зеленська та Бріджіт Макрон у Парижі

Відео із заходу в Парижі опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці Олена Зеленська.

“Презентувала в Парижі свій Фонд – Olena Zelenska Foundation/Фонд Олени Зеленської. Благодійний захід був присвячений відновленню Ізюмської лікарні, повністю розграбованої окупантами. Вдячна французькому суспільству та першій леді Бріжит Макрон – усім, хто приєднався та підтримав”, – прокомментував.

Проект допомоги лікарні в Ізюмі презентувала у Парижі Олена Зеленська 2

На самому заході вона пояснила: “Моє завдання – допомогти життю перемогти. А завдання мого фонду – стати провідником між тими, хто теж цього хоче, та конкретними проєктами в Україні”.

Бріджіт Макрон слухає про лікарню в Ізюмі

Це вже не перший міжнародний захід Зеленської, присвячений Ізюмській лікарні. Збір коштів на відновлення закладу оголосили в Лондоні 29 листопада.

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Довідка. Діяльність Фонду Олени Зеленської сфокусована на трьох напрямках: допомога у відновленні українських лікарень; відновлення навчального процесу; подолання гуманітарних проблем.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Культура, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 11:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші леді України та Франції – Олена Зеленська та Бріжит Макрон взяли участь у масштабній презентації благодійного фонду допомоги у відновленні України".