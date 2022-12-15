Зеленська та Макрон у Парижі розповіли про зруйновану лікарню на Харківщині
Перші леді України та Франції – Олена Зеленська та Бріжит Макрон взяли участь у масштабній презентації благодійного фонду допомоги у відновленні України.
“Ми сьогодні зібралися для реконструкції лікарні в Ізюмі. Олена вам про це розповість. Це місто на сході України, яке було звільнено, але в ньому все треба відбудувати. І насамперед лікарню, бо це опорна лікарня. Про це вона розповідала мені більше всього”, – сказала під час презентації перша леді Франції Бріжит Макрон.
Відео із заходу в Парижі опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці Олена Зеленська.
“Презентувала в Парижі свій Фонд – Olena Zelenska Foundation/Фонд Олени Зеленської. Благодійний захід був присвячений відновленню Ізюмської лікарні, повністю розграбованої окупантами. Вдячна французькому суспільству та першій леді Бріжит Макрон – усім, хто приєднався та підтримав”, – прокомментував.
На самому заході вона пояснила: “Моє завдання – допомогти життю перемогти. А завдання мого фонду – стати провідником між тими, хто теж цього хоче, та конкретними проєктами в Україні”.
Це вже не перший міжнародний захід Зеленської, присвячений Ізюмській лікарні. Збір коштів на відновлення закладу оголосили в Лондоні 29 листопада.
Читайте також: Зеленський нагородив лікаря з Ізюма, який 4,5 місяці війни прожив у лікарні
Довідка. Діяльність Фонду Олени Зеленської сфокусована на трьох напрямках: допомога у відновленні українських лікарень; відновлення навчального процесу; подолання гуманітарних проблем.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Зеленська та Макрон у Парижі розповіли про зруйновану лікарню на Харківщині»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 15 Грудня 2022 в 11:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші леді України та Франції – Олена Зеленська та Бріжит Макрон взяли участь у масштабній презентації благодійного фонду допомоги у відновленні України".