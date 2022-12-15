Зеленська та Макрон у Парижі розповіли про зруйновану лікарню на Харківщині

Перші леді України та Франції – Олена Зеленська та Бріжит Макрон взяли участь у масштабній презентації благодійного фонду допомоги у відновленні України.

“Ми сьогодні зібралися для реконструкції лікарні в Ізюмі. Олена вам про це розповість. Це місто на сході України, яке було звільнено, але в ньому все треба відбудувати. І насамперед лікарню, бо це опорна лікарня. Про це вона розповідала мені більше всього”, – сказала під час презентації перша леді Франції Бріжит Макрон.

Відео із заходу в Парижі опублікувала на своїй сторінці у фейсбуці Олена Зеленська.

“Презентувала в Парижі свій Фонд – Olena Zelenska Foundation/Фонд Олени Зеленської. Благодійний захід був присвячений відновленню Ізюмської лікарні, повністю розграбованої окупантами. Вдячна французькому суспільству та першій леді Бріжит Макрон – усім, хто приєднався та підтримав”, – прокомментував.

На самому заході вона пояснила: “Моє завдання – допомогти життю перемогти. А завдання мого фонду – стати провідником між тими, хто теж цього хоче, та конкретними проєктами в Україні”.

Це вже не перший міжнародний захід Зеленської, присвячений Ізюмській лікарні. Збір коштів на відновлення закладу оголосили в Лондоні 29 листопада.

Довідка. Діяльність Фонду Олени Зеленської сфокусована на трьох напрямках: допомога у відновленні українських лікарень; відновлення навчального процесу; подолання гуманітарних проблем.