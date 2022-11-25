Зеленський нагородив лікаря з Ізюма, який 4,5 місяця війни прожив у лікарні

Президент України Володимир Зеленський вручив Орден “За мужність” ІІІ ступеня лікарю Ізюмської центральної міської лікарні Юрію Кузнецову.

Про нагородження земляка повідомила пресслужба Ізюмської мерії. Держнагороду Кузнецову Президент вручив особисто – з нагоди Дня Гідності та Свободи – “за громадянську мужність та самовідданість, виявлені під час захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України в умовах військового стану, вірність Українському народу”.

Юрій Кузнецов – зараз практично легендарна особистість. Під час окупації Ізюма він фактично жив у рідній лікарні, не залишаючи її протягом 4,5 місяця, повідомляє Zmina. За цей час у лікарні надали допомогу майже 400 ізюмцям, які отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Крім того, до лікарні зверталися люди з пневмоніями, бронхітами, лікарю-травматологу навіть довелося згадати курс акушерства та гінекології та приймати пологи.

1 березня, коли почалися масовані артобстріли Ізюма, лікарі попросили рідних пацієнтів забрати їх зі стаціонару. Але, безперечно, вивезли не всіх. Тому, коли за п’ять днів на Ізюм почали скидати авіабомби, медики та пацієнти з чотирьох поверхів перемістилися до підвалу. Спочатку там знаходилося 72 особи.

“З 7 по 12 березня пацієнтів та персонал ДСНС евакуювали до Слов’янська. На той момент у лікарні було два лікарі: я та ще один хірург”, – розповів журналістам Кузнецов.

У підвалі лікарні з Кузнецовом працювала команда із семи осіб – електрик, сантехнік, медсестри, водій швидкої, акушерки.

“Пацієнти надходили і вдень, і вночі. Працювала вся команда. Завдяки їм… Ну, нічого, ми витримали. Були люди, які мали травми, несумісні з життям – поранення в голову, серце. І ми змогли допомогти їм. Небагато таких, але були. Серед них і мої знайомі”, – поділився спогадами лікар.

Пацієнтів оперували у підвалі – в окремому великому приміщенні, закритому на ключ.

Але від страшних днів бомбардувань та окупації у медика залишилося й кілька світлих спогадів. За цей час він разом із акушерками прийняв пологи у чотирьох жінок. Діти народилися здоровими.