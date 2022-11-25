Зеленский наградил врача из Изюма, который 4,5 месяца войны прожил в больнице

Президент Украины Владимир Зеленский вручил Орден «За мужество» ІІІ степени врачу Изюмской центральной городской больницы Юрию Кузнецову.

О награждении земляка сообщила пресс-служба Изюмской мэрии. Госнаграду Кузнецову Президент вручил лично — по случаю Дня Достоинства и Свободы — «за гражданское мужество и самоотверженность, проявленные во время защиты государственного суверенитета и территориальной целостности Украины в условиях военного положения, верность Украинскому народу».

Юрий Кузнецов — сейчас практически легендарная личность. Во время оккупации Изюма он фактически жил в родной больнице, не покидая ее в течение 4,5 месяца, сообщает Zmina. За это время в больнице оказаали помощь почти 400 изюмчанам, получившим минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Кроме того, в больницу обращались люди с пневмониями, бронхитами, врачу-травматологу даже пришлось вспомнить курс акушерства и гинекологии и принимать роды.

1 марта, когда начались массированные артобстрелы Изюма, врачи попросили родных пациентов забрать их из стационара. Но, безусловно, вывезли не всех. Поэтому, когда через пять дней на Изюм начали сбрасывать авиабомбы, медики и пациенты с четырех этажей переместились в подвал. Изначально там находилось 72 человека.

«С 7 по 12 марта пациентов и персонал ГСЧС эвакуировали в Славянск. На тот момент в больнице было два врача: я и еще один хирург», — рассказал журналистам Кузнецов.

В подвале больницы с Кузнецовм работала команда из семи человек — электрик, сантехник, медсестры, водитель скорой, акушерки.

«Пациенты поступали и днем, и ночью. Работала вся команда. Благодаря им… Ну ничего, мы выдержали. Были люди, имевшие травмы, несовместимые с жизнью – ранение в голову, сердце. И мы смогли помочь им. Немногие такие, но были. Среди них и мои знакомые», – поделился воспоминаниями врач.

Пациентов оперировали в подвале — в отдельном большом помещении, закрытом на ключ.

Но от страшных дней бомбардировок и оккупации у медика остались и несколько светлых воспоминаний. За это время он вместе с акушерками принял роды у четырех женщин. Дети родились здоровыми.