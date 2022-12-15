Зеленская и Макрон в Париже рассказали о разрушенной больнице на Харьковщине
Первые леди Украины и Франции — Елена Зеленская и Брижит Макрон приняли участие в масштабной презентации благотворительного фонда помощи в восстановлении Украины.
«Мы сегодня собрались для реконструкции больницы в Изюме. Елена вам об этом расскажет. Это город на востоке Украины, который был освобожден, но в нем все нужно отстроить. И прежде всего больницу, потому что это опорная больница. Об этом она рассказывала мне больше всего», — сказала во время презентации первая леди Франции Брижит Макрон.
Видео с мероприятия в Париже опубликовала на своей странице в facebook Елена Зеленская.
«Презентовала в Париже свой Фонд – Olena Zelenska Foundation/Фонд Елены Зеленской. Благотворительное мероприятие было посвящено восстановлению Изюмской больницы, полностью разграбленной оккупантами. Благодарна французскому обществу и первой леди Брижит Макрон – всем, кто присоединился и поддержал», — прокомментировала первая леди Украины.
На самом мероприятии она пояснила: «Моя задача — помочь жизни победить. А задача моего фонда — стать проводником между теми, кто тоже этого хочет, и конкретными проектами в Украине».
Это уже не первое международное мероприятие Зеленской, посвященное Изюмской больнице. Сбор средств на восстановление учреждения объявили в Лондоне 29 ноября.
Читайте также: Зеленский наградил врача из Изюма, который 4,5 месяца войны прожил в больнице
Справка. Деятельность Фонда Елены Зеленской сфокусирована на трех направлениях: помощь в восстановлении украинских больниц; восстановление учебного процесса; преодоление гуманитарных проблем.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Зеленская и Макрон в Париже рассказали о разрушенной больнице на Харьковщине»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 11:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые леди Украины и Франции — Елена Зеленская и Брижит Макрон приняли участие в масштабной презентации благотворительного фонда помощи в восстановлении Украины".