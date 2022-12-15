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Зеленская и Макрон в Париже рассказали о разрушенной больнице на Харьковщине

Мир 11:21   15.12.2022
Оксана Горун
Зеленская и Макрон в Париже рассказали о разрушенной больнице на Харьковщине Фото: facebook Елены Зеленской

Первые леди Украины и Франции — Елена Зеленская и Брижит Макрон приняли участие в масштабной презентации благотворительного фонда помощи в восстановлении Украины.

«Мы сегодня собрались для реконструкции больницы в Изюме. Елена вам об этом расскажет. Это город на востоке Украины, который был освобожден, но в нем все нужно отстроить. И прежде всего больницу, потому что это опорная больница. Об этом она рассказывала мне больше всего», — сказала во время презентации первая леди Франции Брижит Макрон.

Елена Зеленская и Бриджит Макрон в Париже
Фото: facebook Елены Зеленской

Видео с мероприятия в Париже опубликовала на своей странице в facebook Елена Зеленская.

«Презентовала в Париже свой Фонд – Olena Zelenska Foundation/Фонд Елены Зеленской. Благотворительное мероприятие было посвящено восстановлению Изюмской больницы, полностью разграбленной оккупантами. Благодарна французскому обществу и первой леди Брижит Макрон – всем, кто присоединился и поддержал», — прокомментировала первая леди Украины.

Проект помощи больнице в Изюме презентовала в Париже Елена Зеленская 2
Фото: facebook Елены Зеленской

На самом мероприятии она пояснила: «Моя задача — помочь жизни победить. А задача моего фонда — стать проводником между теми, кто тоже этого хочет, и конкретными проектами в Украине».

Бриджит Макрон слушает о больнице в Изюме
Фото: facebook Елены Зеленской

Это уже не первое международное мероприятие Зеленской, посвященное Изюмской больнице. Сбор средств на восстановление учреждения объявили в Лондоне 29 ноября.

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Справка. Деятельность Фонда Елены Зеленской сфокусирована на трех направлениях: помощь в восстановлении украинских больниц; восстановление учебного процесса; преодоление гуманитарных проблем.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 декабря 2022 в 11:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые леди Украины и Франции — Елена Зеленская и Брижит Макрон приняли участие в масштабной презентации благотворительного фонда помощи в восстановлении Украины".