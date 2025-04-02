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В Харьковской области с помощью Катара отстроят медкомплекс

Общество 10:41   02.04.2025
Оксана Горун
В Харьковской области с помощью Катара отстроят медкомплекс Фото: Фонд Елены Зеленской

О планах восстановить один из медицинских комплексов Харьковской области, которые пострадали во время полномасштабного вторжения, сообщили в ХОВА и Фонде Елены Зеленской.

«Фонд Елены Зеленской профинансирует восстановление медицинского комплекса на Харьковщине при поддержке Катарского фонда развития. После длительных переговоров и подготовки проекта команда Фонда достигла договоренностей с Катарским фондом развития (QFFD) о масштабной поддержке восстановления медицинского комплекса», — сообщили на странице Фонда Зеленской в Facebook.

О каком именно медицинском комплексе идет речь, не уточнили. Однако известно, что ранее фонд уже финансировал его восстановление и оснащал оборудованием один из поврежденных корпусов, а при поддержке QFFD будут отстраивать и другие корпуса. А также — строить новые здания комплекса, которые существенно расширят его возможности.

«Это позволит врачам проводить современную диагностику, осуществлять неотложные хирургические вмешательства, обеспечивать реабилитацию пациентов и оказывать другие критически важные медицинские услуги», — прокомментировал информацию начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Напомним, в декабре 2023 года при поддержке Фонда Елены Зеленской на Харьковщине началось восстановление городской больницы в Изюме. В ХОВА сообщали, что на реконструкцию планируют направить 1,2 миллиарда гривен. Первая очередь строительства обойдется в 750 миллионов. За эти деньги построят корпус хирургии и терапии, а также — защитное сооружение и вертолетную площадку на крыше здания. Также планировали отстроить отделение экстренной помощи, операционный блок, отделение анестезиологии и так далее.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 апреля 2025 в 10:41;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О планах восстановить один из медицинских комплексов Харьковской области, которые пострадали во время полномасштабного вторжения, сообщили в ХОВА и Фонде Елены Зеленской".