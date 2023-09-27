В Изюме на Харьковщине начинают отстраивать больницу: бюджет — 1,2 млрд грн
Центральную городскую больницу в Изюме Харьковской области, разрушенную в результате агрессии РФ, планируют отстроить за 1,2 миллиарда гривен.
До конца этого года начнется реконструкция операционного блока в главном корпусе больницы. Сейчас там уже начались демонтажные работы, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
По его словам, со временем капитально отстроят все медучреждение.
«Уже готов проект такого восстановления. Это будет фактически новая больница сметой 1,2 миллиарда гривен. Первая очередь строительства будет стоить 750 миллионов и предусматривает возведение хирургически-терапевтического корпуса вместе с современным защитным сооружением и вертолетной площадкой на крыше. Также в первую очередь должны быть отстроены: отделение экстренной помощи, травматологическое отделение на 30 коек, хирургическое отделение на 50 коек, операционный блок, отделение анестезиологии и т.д.», — пишет Синегубов.
Фото: ХОВА
Он также отметил, что врачи медучреждения продолжают оказывать помощь жителям района.
Напомним, о разрушении приемного отделения Центральной городской больницы в Изюме заместитель городского головы Владимир Мацокин сообщил 8 марта 2022 года.
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 18:35;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центральную городскую больницу в Изюме Харьковской области, разрушенную в результате агрессии РФ, планируют отстроить за 1,2 миллиарда гривен.".