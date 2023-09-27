В Ізюмі на Харківщині починають відбудовувати лікарню: бюджет – 1,2 млрд грн

Центральну міську лікарню в Ізюмі Харківської області, зруйновану внаслідок агресії РФ, планують відбудувати за 1,2 мільярда гривень.

До кінця цього року розпочнеться реконструкція операційного блоку у головному корпусі лікарні. Наразі там уже почалися демонтажні роботи, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За його словами, згодом капітально відбудують усю медустанову.

“Уже готовий проєкт такого відновлення. Це буде фактично нова лікарня кошторисом 1,2 мільярда гривень. Перша черга будівництва коштуватиме 750 мільйонів і передбачає зведення хірургічно-терапевтичного корпусу разом зі сучасною захисною спорудою та гелікоптерним майданчиком на даху. Також в першу чергу мають бути відбудовані: відділення екстреної допомоги, травматологічне відділення на 30 ліжок, хірургічне відділення на 50 ліжок, операційний блок, відділення анестезіології тощо”, – пише Синєгубов.



Фото: ХОВА

Він також зазначив, що лікарі медустанови продовжують надавати допомогу мешканцям району.

Нагадаємо, про руйнування приймального відділення Центральної міської лікарні в Ізюмі заступник мера Володимир Мацокін повідомив 8 березня 2022 року.