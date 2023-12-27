В разбитой больнице в Чугуеве создали современное отделение (видео, фото)
В Чугуевской центральной больнице, которая подверглась серьезным разрушениям в результате обстрелов оккупантов, но не прекращала работу, открыли восстановленное травматологическое отделение. Оно получило наибольшие повреждения.
Строители полностью заменили пол, потолок, отремонтировали стены, установили рекуператоры и кондиционеры, заменили коммуникации. Оснастили отделение современными кроватями, мебелью, медицинским оборудованием и компьютерной техникой, сообщает пресс-служба ХОВА.
«Общая стоимость работ составила более 7 миллионов гривен. За эти средства был проведен капитальный ремонт десяти палат, двух коридоров, манипуляционной, гипсовой, процедурной, перевязочной, ординаторской, кабинета старшей медсестры, буфетной, а также санитарных зон и хозяйственных комнат. На закупку мебели и оборудования фонд Елены Зеленской выделил более 4 миллионов гривен», — информирует пресс-служба.
Фото, видео: ХОВА
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: больница, отделение, травматологическое, Харьков, Чугуїв, Чугуев;
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- • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 21:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевской центральной больнице, которая подверглась серьезным разрушениям в результате обстрелов оккупантов, но не прекращала работу, открыли восстановленное травматологическое отделение. Оно получило наибольшие повреждения.".