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В разбитой больнице в Чугуеве создали современное отделение (видео, фото)

Общество 21:14   27.12.2023
Елена Нагорная
В разбитой больнице в Чугуеве создали современное отделение (видео, фото) Фото: ХОВА

В Чугуевской центральной больнице, которая подверглась серьезным разрушениям в результате обстрелов оккупантов, но не прекращала работу, открыли восстановленное травматологическое отделение. Оно получило наибольшие повреждения.

Строители полностью заменили пол, потолок, отремонтировали стены, установили рекуператоры и кондиционеры, заменили коммуникации. Оснастили отделение современными кроватями, мебелью, медицинским оборудованием и компьютерной техникой, сообщает пресс-служба ХОВА.

«Общая стоимость работ составила более 7 миллионов гривен. За эти средства был проведен капитальный ремонт десяти палат, двух коридоров, манипуляционной, гипсовой, процедурной, перевязочной, ординаторской, кабинета старшей медсестры, буфетной, а также санитарных зон и хозяйственных комнат. На закупку мебели и оборудования фонд Елены Зеленской выделил более 4 миллионов гривен», — информирует пресс-служба.


Фото, видео: ХОВА

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 27 декабря 2023 в 21:14;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Чугуевской центральной больнице, которая подверглась серьезным разрушениям в результате обстрелов оккупантов, но не прекращала работу, открыли восстановленное травматологическое отделение. Оно получило наибольшие повреждения.".