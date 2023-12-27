У розбитій лікарні в Чугуєві створили сучасне відділення (відео, фото)
У Чугуївській центральній лікарні, яка зазнала серйозних руйнувань внаслідок обстрілів окупантів, проте не припиняла роботу, відкрили відновлене травматологічне відділення. Воно зазнало найбільших пошкоджень.
Будівельники повністю замінили підлогу, стелю, відремонтували стіни, встановили рекуператори та кондиціонери, замінили комунікації. Оснастили відділення сучасними ліжками, меблями, медичним обладнанням та комп’ютерною технікою, повідомляє пресслужба ХОВА.
“Загальна вартість робіт склала більш як 7 мільйонів гривень. За ці кошти було проведено капітальний ремонт десяти палат, двох коридорів, маніпуляційної, гіпсової, процедурної, перев’язувальної, ординаторської, кабінету старшої медсестри, буфетної, а також санітарних зон та господарчих кімнат. На закупівлю меблів та обладнання Фундація Олени Зеленської виділила понад 4 мільйони гривень“, – інформує пресслужба.
Фото, відео: ХОВА
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: больница, отделение, травматологическое, Харків, Чугуїв;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Грудня 2023 в 21:14;
Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуївській центральній лікарні, яка зазнала серйозних руйнувань внаслідок обстрілів окупантів, проте не припиняла роботу, відкрили відновлене травматологічне відділення. Воно зазнало найбільших пошкоджень.".