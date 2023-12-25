В Ізюмі почали відновлювати міську лікарню, що розбита обстрілами

Про початок капітальних робіт в Ізюмі повідомила місцева мерія.

“Почалася масштабна реконструкція та відновлення Ізюмської лікарні, яка була зруйнована та розкрадена російськими окупантами у березі 2022 року”, – поінформувала пресслужба Ізюмської міськради.

За даними мерії, перебіг робіт в Ізюмі перевірили начальник ХОВА Олег Синєгубов та мер міста Валерій Марченко. Роботи відбуваються за підтримки першої леді України Олени Зеленської.

“Обговорювалися питання, пов’язані зі станом виконання будівельних робіт, а також планувалися подальші кроки для відновлення функціонування медичного закладу”, – зазначили в Ізюмській міськраді.

Раніше в ХОВА повідомляли, що на реконструкцію лікарні планують направити 1,2 мільярда гривень. Перша черга будівництва коштуватиме 750 мільйонів. За ці гроші збудують корпус хірургії та терапії, а також – захисну споруду та вертолітний майданчик на даху будівлі. Також відбудують відділення екстреної допомоги, операційний блок та відділення анестезіології тощо.