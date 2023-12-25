В Ізюмі почали відновлювати міську лікарню, що розбита обстрілами
Про початок капітальних робіт в Ізюмі повідомила місцева мерія.
“Почалася масштабна реконструкція та відновлення Ізюмської лікарні, яка була зруйнована та розкрадена російськими окупантами у березі 2022 року”, – поінформувала пресслужба Ізюмської міськради.
За даними мерії, перебіг робіт в Ізюмі перевірили начальник ХОВА Олег Синєгубов та мер міста Валерій Марченко. Роботи відбуваються за підтримки першої леді України Олени Зеленської.
“Обговорювалися питання, пов’язані зі станом виконання будівельних робіт, а також планувалися подальші кроки для відновлення функціонування медичного закладу”, – зазначили в Ізюмській міськраді.
Раніше в ХОВА повідомляли, що на реконструкцію лікарні планують направити 1,2 мільярда гривень. Перша черга будівництва коштуватиме 750 мільйонів. За ці гроші збудують корпус хірургії та терапії, а також – захисну споруду та вертолітний майданчик на даху будівлі. Також відбудують відділення екстреної допомоги, операційний блок та відділення анестезіології тощо.
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Ізюм, больница, відновлення, марченко, новини Харкова, синєгубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «В Ізюмі почали відновлювати міську лікарню, що розбита обстрілами»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 11:04;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про початок капітальних робіт в Ізюмі повідомила місцева мерія".