Live
  • Пн 25.12.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 37.55
  • EUR 41.38

В Ізюмі почали відновлювати міську лікарню, що розбита обстрілами

Суспільство 11:04   25.12.2023
Оксана Горун
В Ізюмі почали відновлювати міську лікарню, що розбита обстрілами

Про початок капітальних робіт в Ізюмі повідомила місцева мерія.

“Почалася масштабна реконструкція та відновлення Ізюмської лікарні, яка була зруйнована та розкрадена російськими окупантами у березі 2022 року”, – поінформувала пресслужба Ізюмської міськради.

За даними мерії, перебіг робіт в Ізюмі перевірили начальник ХОВА Олег Синєгубов та мер міста Валерій Марченко. Роботи відбуваються за підтримки першої леді України Олени Зеленської.

“Обговорювалися питання, пов’язані зі станом виконання будівельних робіт, а також планувалися подальші кроки для відновлення функціонування медичного закладу”, – зазначили в Ізюмській міськраді.

Раніше в ХОВА повідомляли, що на реконструкцію лікарні планують направити 1,2 мільярда гривень. Перша черга будівництва коштуватиме 750 мільйонів. За ці гроші збудують корпус хірургії та терапії, а також – захисну споруду та вертолітний майданчик на даху будівлі. Також відбудують відділення екстреної допомоги, операційний блок та відділення анестезіології тощо.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Харків’янин намагався втекти до РФ: подробиці від прокуратури
Харків’янин намагався втекти до РФ: подробиці від прокуратури
25.12.2023, 11:15
Реанімували і прийняли пологи. На Харківщині медики швидкої врятували 2 життя
Реанімували і прийняли пологи. На Харківщині медики швидкої врятували 2 життя
18.12.2023, 16:57
Біля Синьківки на Харківщині росіяни досягли незначних успіхів – ISW
Біля Синьківки на Харківщині росіяни досягли незначних успіхів – ISW
24.12.2023, 08:24
Головні новини Харкова 23.12: комендантська година на Різдво, бій у Синьківки
Головні новини Харкова 23.12: комендантська година на Різдво, бій у Синьківки
23.12.2023, 20:50
В Ізюмі почали відновлювати міську лікарню, що розбита обстрілами
В Ізюмі почали відновлювати міську лікарню, що розбита обстрілами
25.12.2023, 11:04
Вирубав дуби, клени та ясені на Харківщині: чоловікові повідомили про підозру
Вирубав дуби, клени та ясені на Харківщині: чоловікові повідомили про підозру
25.12.2023, 10:10

Новини за темою:

16:09
Тренер із боксу зберіг в Ізюмі спортзал під час окупації і виховує чемпіонів
15:35
На Харківщині у рідному селі вбитого Вакуленка прибрали радянську символіку
14:49
Встановили окупанта, який в Ізюмі пограбував і ледве не замордував бізнесмена
14:10
У понеділок місто та понад 10 сіл на Харківщині залишаться без світла
16:20
Опалення на Харківщині: Синєгубов розповів, де живуть люди без тепла

Ви читали новину: «В Ізюмі почали відновлювати міську лікарню, що розбита обстрілами»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Грудня 2023 в 11:04;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про початок капітальних робіт в Ізюмі повідомила місцева мерія".