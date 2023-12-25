В Изюме начали восстанавливать городскую больницу, разбитую обстрелами

О начале капитальных работ в Изюме сообщила местная мэрия.

«Началась масштабная реконструкция и восстановление Изюмской больницы, которая была разрушена и разворована российскими оккупантами в марте 2022 года», — проинформировала пресс-служба Изюмского горсовета.

По данным мэрии, ход работ в Изюме проверили начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр города Валерий Марченко. Работы проходят при поддержке первой леди Украины Елены Зеленской.

«Обсуждались вопросы, связанные с состоянием выполнения строительных работ, а также планировались дальнейшие шаги по возобновлению функционирования медицинского учреждения», — отметили в Изюмском горсовете.

Ранее в ХОВА сообщали, что на реконструкцию больницы планируют направить 1,2 миллиарда гривен. Первая очередь строительства обойдется в 750 миллионов. За эти деньги построят корпус хирургии и терапии, а также — защитное сооружение и вертолетную площадку на крыше здания. Также отстроят отделение экстренной помощи, операционный блок и отделение анестезиологии и т.д.