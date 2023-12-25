Live
  • Пн 25.12.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 37.55
  • EUR 41.38

В Изюме начали восстанавливать городскую больницу, разбитую обстрелами

Общество 11:04   25.12.2023
Оксана Горун
В Изюме начали восстанавливать городскую больницу, разбитую обстрелами Фото: Изюмский горсовет

О начале капитальных работ в Изюме сообщила местная мэрия.

«Началась масштабная реконструкция и восстановление Изюмской больницы, которая была разрушена и разворована российскими оккупантами в марте 2022 года», — проинформировала пресс-служба Изюмского горсовета.

По данным мэрии, ход работ в Изюме проверили начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр города Валерий Марченко. Работы проходят при поддержке первой леди Украины Елены Зеленской.

«Обсуждались вопросы, связанные с состоянием выполнения строительных работ, а также планировались дальнейшие шаги по возобновлению функционирования медицинского учреждения», — отметили в Изюмском горсовете.

Ранее в ХОВА сообщали, что на реконструкцию больницы планируют направить 1,2 миллиарда гривен. Первая очередь строительства обойдется в 750 миллионов. За эти деньги построят корпус хирургии и терапии, а также — защитное сооружение и вертолетную площадку на крыше здания. Также отстроят отделение экстренной помощи, операционный блок и отделение анестезиологии и т.д.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 25 декабря: ДТП, обстрелы, сводка Генштаба
Главные новости Харькова 25 декабря: ДТП, обстрелы, сводка Генштаба
25.12.2023, 08:46
17-летнюю девочку из ТРЦ в Харькове забирала полиция
17-летнюю девочку из ТРЦ в Харькове забирала полиция
24.12.2023, 14:20
Хотела выпрыгнуть из окна: в Харькове спасли женщину (видео)
Хотела выпрыгнуть из окна: в Харькове спасли женщину (видео)
25.12.2023, 09:07
ДТП в Харькове: пострадали пять человек, двое были заблокированы в авто
ДТП в Харькове: пострадали пять человек, двое были заблокированы в авто
25.12.2023, 08:30
Вырубил дубы, клены и ясени на Харьковщине: мужчине сообщили о подозрении
Вырубил дубы, клены и ясени на Харьковщине: мужчине сообщили о подозрении
25.12.2023, 10:10
Харьковчанин пытался бежать в РФ: подробности от прокуратуры
Харьковчанин пытался бежать в РФ: подробности от прокуратуры
25.12.2023, 11:15

Новости по теме:

10:06
В Чугуеве восстановили здание больницы, пострадавшее от ракетных ударов
15:21
COVID не лечил, а доплаты получал: подозревают директора больницы в Харькове
14:21
Первый в мире случай: мужчина порвал горло, сдерживая чихание
19:42
Запущенное укрытие нашли в действующей больнице в городе на Харьковщине (фото)
17:55
На случай блекаута. Системы сохранения энергии Харьковщине передала Польша

Вы читали новость: «В Изюме начали восстанавливать городскую больницу, разбитую обстрелами»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 11:04;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О начале капитальных работ в Изюме сообщила местная мэрия".