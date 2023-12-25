В Изюме начали восстанавливать городскую больницу, разбитую обстрелами
О начале капитальных работ в Изюме сообщила местная мэрия.
«Началась масштабная реконструкция и восстановление Изюмской больницы, которая была разрушена и разворована российскими оккупантами в марте 2022 года», — проинформировала пресс-служба Изюмского горсовета.
По данным мэрии, ход работ в Изюме проверили начальник ХОВА Олег Синегубов и мэр города Валерий Марченко. Работы проходят при поддержке первой леди Украины Елены Зеленской.
«Обсуждались вопросы, связанные с состоянием выполнения строительных работ, а также планировались дальнейшие шаги по возобновлению функционирования медицинского учреждения», — отметили в Изюмском горсовете.
Ранее в ХОВА сообщали, что на реконструкцию больницы планируют направить 1,2 миллиарда гривен. Первая очередь строительства обойдется в 750 миллионов. За эти деньги построят корпус хирургии и терапии, а также — защитное сооружение и вертолетную площадку на крыше здания. Также отстроят отделение экстренной помощи, операционный блок и отделение анестезиологии и т.д.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: больница, відновлення, восстановление, Изюм, марченко, новости Харькова, синєгубов;
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- • Дата публикации материала: 25 декабря 2023 в 11:04;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О начале капитальных работ в Изюме сообщила местная мэрия".