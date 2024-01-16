Сім’я переселенців з вісьмома дітьми отримала новий дім на Харківщині (фото)

У Пісочинській громаді на Харківщині звели будинок для прийомної родини Дрильчуків – переселенців із вісьмома дітьми, які через агресію РФ втратили будинок у селищі Дворічна.

«Для дитячого будинку сімейного типу збудували енергоефективну оселю, у якій все передбачено для розвитку, навчання та комфортного життя дітей», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Загалом на Харківщині в межах проєкту «Адреса дитинства» зводять будинки для двох великих прийомних родин.

«Усього за 2023 рік у Харківській області створили 5 нових ДБСТ та 11 прийомних сімей», – зазначив голова ХОВА.