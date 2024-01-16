Сім’я переселенців з вісьмома дітьми отримала новий дім на Харківщині (фото)
Фото: Олег Синєгубов
У Пісочинській громаді на Харківщині звели будинок для прийомної родини Дрильчуків – переселенців із вісьмома дітьми, які через агресію РФ втратили будинок у селищі Дворічна.
«Для дитячого будинку сімейного типу збудували енергоефективну оселю, у якій все передбачено для розвитку, навчання та комфортного життя дітей», – повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Загалом на Харківщині в межах проєкту «Адреса дитинства» зводять будинки для двох великих прийомних родин.
«Усього за 2023 рік у Харківській області створили 5 нових ДБСТ та 11 прийомних сімей», – зазначив голова ХОВА.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дім, переселенцы, приемная, семья, синєгубов, харківщина, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 12:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Пісочинській громаді на Харківщині звели будинок для прийомної родини Дрильчуків – переселенців із вісьмома дітьми, які через агресію РФ втратили будинок у селищі Дворічна.".