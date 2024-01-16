Сколько населённых пунктов на Харьковщине без света: данные Синегубова
На Харьковщине по состоянию на 16 января электроэнергии нет в около 60 населенных пунктах. Это около 16 тысяч абонентов.
«Мы за сутки подсоединяем около 1000 точек. А исчезает в результате вражеских обстрелов — 1000-1200. Даже когда наши специалисты работали над восстановлением, например, на Липецком направлении, они попали под вражеский обстрел. Мы, в том числе это приводим, как аргумент для людей. Хотя где-то остается 100 человек, где-то 10 человек, мы все равно будем пытаться восстановить электросети. Однако это строительство с нуля. Мы людям говорим, что целесообразнее уехать, чем подвергать опасности и себя и работников», — сказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: обстрелы, світло, свет, синєгубов, харьковщина, хова, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 14:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине по состоянию на 16 января электроэнергии нет в около 60 населенных пунктах. Это около 16 тысяч абонентов.".