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В еще одно село на Харьковщине частично вернули свет

Общество 13:58   15.01.2024
Виктория Яковенко
В еще одно село на Харьковщине частично вернули свет Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Энергетики запитали всех абонентов, проживающих в селе Шаповаловка Дергачевской громады.

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили: чтобы вернуть свет в дома жителей, энергетики выполнили большой объем работ: восстановили высоковольтную линию, заменили трансформатор, опоры и провода.

«Здесь сложный рельеф, который не позволял нам некоторое время работать. Сейчас земля замерзла, и наша техника смогла проехать. Все, кто постоянно проживает в селе, — со светом», — отметили специалисты.

По данным энергетиков, до полномасштабного вторжения в селе было зарегистрировано около 60 точек учета. Сейчас там живут 12 человек.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 15 января 2024 в 13:58;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Энергетики запитали всех абонентов, проживающих в селе Шаповаловка Дергачевской громады.".