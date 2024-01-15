В еще одно село на Харьковщине частично вернули свет

Энергетики запитали всех абонентов, проживающих в селе Шаповаловка Дергачевской громады.

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили: чтобы вернуть свет в дома жителей, энергетики выполнили большой объем работ: восстановили высоковольтную линию, заменили трансформатор, опоры и провода.

«Здесь сложный рельеф, который не позволял нам некоторое время работать. Сейчас земля замерзла, и наша техника смогла проехать. Все, кто постоянно проживает в селе, — со светом», — отметили специалисты.

По данным энергетиков, до полномасштабного вторжения в селе было зарегистрировано около 60 точек учета. Сейчас там живут 12 человек.