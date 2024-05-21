В Харькове из-за обстрела отключали свет: Минэнерго заявило, что всех запитали

21 мая после утренних обстрелов в Харькове выключались сети облэнерго, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

«Для недопущения технологических нарушений в областном центре были обесточены около 190 тысяч абонентов – по состоянию на сейчас всех запитано», — добавили в Минэнерго.

В целом в регионе из-за боевых действий остаются обесточенными 34,2 тысячи потребителей.