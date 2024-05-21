В Харькове из-за обстрела отключали свет: Минэнерго заявило, что всех запитали
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
21 мая после утренних обстрелов в Харькове выключались сети облэнерго, сообщили в Министерстве энергетики Украины.
«Для недопущения технологических нарушений в областном центре были обесточены около 190 тысяч абонентов – по состоянию на сейчас всех запитано», — добавили в Минэнерго.
В целом в регионе из-за боевых действий остаются обесточенными 34,2 тысячи потребителей.
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 12:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 мая после утренних обстрелов в Харькове выключались сети облэнерго, сообщили в Министерстве энергетики Украины. ".