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В Харькове из-за обстрела отключали свет: Минэнерго заявило, что всех запитали

Общество 12:17   21.05.2024
Виктория Яковенко
В Харькове из-за обстрела отключали свет: Минэнерго заявило, что всех запитали Фото: АО «Харьковоблэнерго»

21 мая после утренних обстрелов в Харькове выключались сети облэнерго, сообщили в Министерстве энергетики Украины.

«Для недопущения технологических нарушений в областном центре были обесточены около 190 тысяч абонентов – по состоянию на сейчас всех запитано», — добавили в Минэнерго.

В целом в регионе из-за боевых действий остаются обесточенными 34,2 тысячи потребителей.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 12:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 мая после утренних обстрелов в Харькове выключались сети облэнерго, сообщили в Министерстве энергетики Украины. ".