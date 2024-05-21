Перебои с электричеством на Харьковщине: в Минэнерго сообщили причину

Министерство энергетики проинформировало, что на Харьковщине и в соседней Полтавской области отключались высоковольтные линии.

«В Полтавской области краткосрочно отключалась воздушная линия облэнерго. В результате обесточены подстанции и подключенные к ним потребители в Полтавской и Харьковской областях. Все потребители запитаны. В Харьковской области по технологическим причинам отключалась высоковольтная воздушная линия. Линия введена в работу», — проинформировала пресс-служба Минэнерго.

Напомним, утром Харьковоблэнерго предупредило о дополнительных отключениях электричества в Харьковской области. Также после утреннего ракетного удара временно останавливали движение поездов на Алексеевской ветке метрополитена. Движение уже восстановлено.