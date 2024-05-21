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Перебои с электричеством на Харьковщине: в Минэнерго сообщили причину

Общество 10:25   21.05.2024
Оксана Горун
Перебои с электричеством на Харьковщине: в Минэнерго сообщили причину Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

Министерство энергетики проинформировало, что на Харьковщине и в соседней Полтавской области отключались высоковольтные линии.

«В Полтавской области краткосрочно отключалась воздушная линия облэнерго. В результате обесточены подстанции и подключенные к ним потребители в Полтавской и Харьковской областях. Все потребители запитаны. В Харьковской области по технологическим причинам отключалась высоковольтная воздушная линия. Линия введена в работу», — проинформировала пресс-служба Минэнерго.

Напомним, утром Харьковоблэнерго предупредило о дополнительных отключениях электричества в Харьковской области. Также после утреннего ракетного удара временно останавливали движение поездов на Алексеевской ветке метрополитена. Движение уже восстановлено.

Читайте также: 21 мая по всей Украине будут почасовые отключения – Укрэнерго

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 10:25;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики проинформировало, что на Харьковщине и в соседней Полтавской области отключались высоковольтные линии".