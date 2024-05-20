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Завтра по всей Украине будут почасовые отключения – Укрэнерго

Общество 19:37   20.05.2024
Оксана Якушко
Завтра по всей Украине будут почасовые отключения – Укрэнерго

21 мая с 00:00 и в течение суток по всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, сообщили в Укрэнерго.

Они могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, которые Диспетчерский центр «Укрэнерго» уже довел до каждого облэнерго. Информацию, когда будут применены отключения в вашем регионе, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на их страницах в соцсетях», — пояснили в Укрэнерго.

Главная причина отключений – последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак.

Читайте также: Новый график отключений света на 21-25 мая на Харьковщине дали энергетики

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 19:37;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "21 мая с 00:00 и в течение суток по всей территории Украины для промышленных и бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений, сообщили в Укрэнерго.".