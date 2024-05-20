Новый график отключений света на 21-25 мая на Харьковщине дали энергетики
График отключений электроэнергии на текущую неделю обнародовало АО «Харьковоблэнерго».
«К вашему вниманию – таблица с часами отключений. Напомним, красным цветом выделены часы без света для вашей группы, желтым – часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым цветом обозначен период, в который свет будет при стабильной ситуации в энергосистеме», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график, отключение, світло, свет, харьковщина, электроэнергия;
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 17:29;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "График отключений электроэнергии на текущую неделю обнародовало АО «Харьковоблэнерго».".