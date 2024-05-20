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Новый график отключений света на 21-25 мая на Харьковщине дали энергетики

Общество 17:29   20.05.2024
Оксана Якушко
Новый график отключений света на 21-25 мая на Харьковщине дали энергетики

График отключений электроэнергии на текущую неделю обнародовало АО «Харьковоблэнерго».

«К вашему вниманию – таблица с часами отключений. Напомним, красным цветом выделены часы без света для вашей группы, желтым – часы, в которые электроэнергия может исчезнуть из-за оперативных переключений. Зеленым цветом обозначен период, в который свет будет при стабильной ситуации в энергосистеме», — говорится в сообщении.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2024 в 17:29;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "График отключений электроэнергии на текущую неделю обнародовало АО «Харьковоблэнерго».".