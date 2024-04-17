37 генераторов передала Харьковщине Житомирщина (видео)

Партию электрогенерирующей техники разной мощности от Житомирской области, где инициативу поддержали 27 громад и 2 коммунальных предприятия, получила Харьковщина, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Благодарю начальника Житомирской ОВА Виталия Бунечко за непрерывную помощь и личный визит, громадам Житомирщины за помощь, которая нам поступает постоянно с 2022 года. Это большой мощности генераторы для нашей критической инфраструктуры», — отметил Синегубов.

«Мы понимаем, что наибольшая потребность Харьковщины – это электроэнергия и генераторы, которые приехали от 27 громад Житомирщины для Харьковщины. 36 генераторов и один сверхмощный, еще находящийся в Житомире и который будет передан для «Харьковводоканала» — сообщил Бунечко.