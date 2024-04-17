37 генераторів передала Харківщині Житомирщина (відео)

Партію електрогенеруючої техніки різної потужності від Житомирської області, де ініціативу підтримали 27 громад і 2 комунальні підприємства, отримала Харківщина, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

«Дякую начальнику Житомирської ОВА Віталію Бунечко за безперервну допомогу та особистий візит, громадам Житомирщини за ту допомогу, яка нам надходить постійно із 2022 року. Це великої потужності генератори для нашої саме критичної інфраструктури», – зазначив Синєгубов.

«Ми розуміємо найбільшу потребу Харківщини – це електроенергія і генератори, які приїхали від 27 громад Житомирщини для Харківщини. 36 генераторів і один надпотужний, який ще знаходиться в Житомирі та який буде передано від «Харківводоканалу» – повідомив Бунечко.