Новий графік відключень світла на 21-25 травня на Харківщині дали енергетики

Графік відключень електроенергії на поточний тиждень оприлюднило АТ “Харківобленерго”.

«До вашої уваги – таблиця з годинами вимкнень. Нагадаємо, червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі», – йдеться у повідомленні.