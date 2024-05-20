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Новий графік відключень світла на 21-25 травня на Харківщині дали енергетики

Суспільство 17:29   20.05.2024
Оксана Якушко
Новий графік відключень світла на 21-25 травня на Харківщині дали енергетики

Графік відключень електроенергії на поточний тиждень оприлюднило АТ “Харківобленерго”.

«До вашої уваги – таблиця з годинами вимкнень. Нагадаємо, червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі», – йдеться у повідомленні.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 17:29;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графік відключень електроенергії на поточний тиждень оприлюднило АТ “Харківобленерго”.".