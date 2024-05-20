Новий графік відключень світла на 21-25 травня на Харківщині дали енергетики
Графік відключень електроенергії на поточний тиждень оприлюднило АТ “Харківобленерго”.
«До вашої уваги – таблиця з годинами вимкнень. Нагадаємо, червоним кольором виділено години без світла для вашої групи, жовтим – години, в які електроенергія може зникнути через оперативні перемикання. Зеленим кольором позначено період, у який світло буде за умови стабільної ситуації в енергосистемі», – йдеться у повідомленні.
Читайте також: 37 генераторів передала Харківщині Житомирщина (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", график, електроенергія, отключение, світло, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Новий графік відключень світла на 21-25 травня на Харківщині дали енергетики»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 17:29;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графік відключень електроенергії на поточний тиждень оприлюднило АТ “Харківобленерго”.".