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Завтра по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень – Укренерго

Суспільство 19:37   20.05.2024
Оксана Якушко
Завтра по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень – Укренерго

21 травня з 00:00 та протягом доби по всій території України для промислових і побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, повідомили в Укренерго.

«Вони можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах», – пояснили в Укренерго.

Головна причина застосування відключень – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 19:37;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 травня з 00:00 та протягом доби по всій території України для промислових і побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, повідомили в Укренерго.".