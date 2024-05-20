Завтра по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень – Укренерго
21 травня з 00:00 та протягом доби по всій території України для промислових і побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, повідомили в Укренерго.
«Вони можуть бути застосовані при перевищенні визначених обсягів лімітів споживання, які Диспетчерський центр «Укренерго» вже довів до кожного обленерго. Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах», – пояснили в Укренерго.
Головна причина застосування відключень – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку атак.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: відключення, електроенергія, світло, укренерго;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Травня 2024 в 19:37;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "21 травня з 00:00 та протягом доби по всій території України для промислових і побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, повідомили в Укренерго.".