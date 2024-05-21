В Харькове приостановили движение на одной из веток метро

В Харькове после утреннего взрыва временно остановилось движение поездов на Алексеевской ветке метрополитена.

«Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение поездов по Алексеевской линии метрополитена. Станции Алексеевской линии работают в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — проинформировала пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что целью утренней атаки россиян стал объект транспорта.

Напомним, воздушную тревогу в Харькове объявили в 06:43. Около 06:50 раздался сильный взрыв. Жители некоторых районов города сообщили о перепадах напряжения в сети и отключении электричества.