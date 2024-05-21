В Харькове приостановили движение на одной из веток метро
Фото: КП «Харьковский метрополитен»
В Харькове после утреннего взрыва временно остановилось движение поездов на Алексеевской ветке метрополитена.
«Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение поездов по Алексеевской линии метрополитена. Станции Алексеевской линии работают в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно», — проинформировала пресс-служба КП «Харьковский метрополитен».
Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что целью утренней атаки россиян стал объект транспорта.
Напомним, воздушную тревогу в Харькове объявили в 06:43. Около 06:50 раздался сильный взрыв. Жители некоторых районов города сообщили о перепадах напряжения в сети и отключении электричества.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, метро, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 07:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове после утреннего взрыва временно остановилось движение поездов на Алексеевской ветке метрополитена".