У Харкові призупинили рух на одній із гілок метро
У Харкові після ранкового вибуху тимчасово зупинився рух поїздів Олексіївською гілкою метрополітену.
“Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену. Станції Олексіївської лінії наразі працюють в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково“, – проінформувала пресслужба КП “Харківський метрополітен”.
Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що метою ранкової атаки росіян став об’єкт транспорту.
Нагадаємо, повітряну тривогу в Харкові оголосили о 06:43. Близько 06:50 пролунав сильний вибух. Жителі деяких районів міста повідомили про перепади напруги в мережі та відключення електрики.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 07:26;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові після ранкового вибуху тимчасово зупинився рух поїздів Олексіївською гілкою метрополітену".