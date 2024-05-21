У Харкові призупинили рух на одній із гілок метро

У Харкові після ранкового вибуху тимчасово зупинився рух поїздів Олексіївською гілкою метрополітену.

“Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух поїздів Олексіївською лінією метрополітену. Станції Олексіївської лінії наразі працюють в режимі укриття. Про відновлення руху буде повідомлено додатково“, – проінформувала пресслужба КП “Харківський метрополітен”.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що метою ранкової атаки росіян став об’єкт транспорту.

Нагадаємо, повітряну тривогу в Харкові оголосили о 06:43. Близько 06:50 пролунав сильний вибух. Жителі деяких районів міста повідомили про перепади напруги в мережі та відключення електрики.