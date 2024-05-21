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Терехов повідомив, куди цілили в Харкові вранці росіяни, є постраждалий

Події 07:15   21.05.2024
Оксана Горун
Терехов повідомив, куди цілили в Харкові вранці росіяни, є постраждалий

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив перші дані щодо наслідків ранкового “прильоту” в Харкові.

“Щодо ранкового прильоту – ціллю був обʼєкт транспортної інфраструктури. Попередньо є одна постраждала людина”, – написав мер.

Нагадаємо, повітряну тривогу в Харкові оголосили о 06:43. Близько 06:50  пролунав сильний вибух. Жителі деяких районів міста повідомили про перепади напруги в мережі та відключення електрики.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 07:15;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив перші дані щодо наслідків ранкового “прильоту” в Харкові".