Терехов повідомив, куди цілили в Харкові вранці росіяни, є постраждалий
Мер Харкова Ігор Терехов повідомив перші дані щодо наслідків ранкового “прильоту” в Харкові.
“Щодо ранкового прильоту – ціллю був обʼєкт транспортної інфраструктури. Попередньо є одна постраждала людина”, – написав мер.
Нагадаємо, повітряну тривогу в Харкові оголосили о 06:43. Близько 06:50 пролунав сильний вибух. Жителі деяких районів міста повідомили про перепади напруги в мережі та відключення електрики.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 07:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив перші дані щодо наслідків ранкового “прильоту” в Харкові".