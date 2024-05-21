Терехов повідомив, куди цілили в Харкові вранці росіяни, є постраждалий

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив перші дані щодо наслідків ранкового “прильоту” в Харкові.

“Щодо ранкового прильоту – ціллю був обʼєкт транспортної інфраструктури. Попередньо є одна постраждала людина”, – написав мер.

Нагадаємо, повітряну тривогу в Харкові оголосили о 06:43. Близько 06:50 пролунав сильний вибух. Жителі деяких районів міста повідомили про перепади напруги в мережі та відключення електрики.