Терехов сообщил, куда целились в Харькове утром россияне, есть пострадавший
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые данные о последствиях утреннего «прилета» в Харькове.
«Относительно утреннего прилета – целью был объект транспортной инфраструктуры. Предварительно есть один пострадавший человек», — написал мэр.
Напомним, воздушную тревогу в Харькове объявили в 06:43. Около 06:50 раздался сильный взрыв. Жители некоторых районов города сообщили о перепадах напряжения в сети и отключении электричества.
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 07:15;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые данные о последствиях утреннего «прилета» в Харькове".