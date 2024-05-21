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Терехов сообщил, куда целились в Харькове утром россияне, есть пострадавший

Происшествия 07:15   21.05.2024
Оксана Горун
Терехов сообщил, куда целились в Харькове утром россияне, есть пострадавший

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые данные о последствиях утреннего «прилета» в Харькове.

«Относительно утреннего прилета – целью был объект транспортной инфраструктуры. Предварительно есть один пострадавший человек», — написал мэр.

Напомним, воздушную тревогу в Харькове объявили в 06:43. Около 06:50  раздался сильный взрыв. Жители некоторых районов города сообщили о перепадах напряжения в сети и отключении электричества.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 07:15;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые данные о последствиях утреннего «прилета» в Харькове".