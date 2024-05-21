Терехов сообщил, куда целились в Харькове утром россияне, есть пострадавший

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил первые данные о последствиях утреннего «прилета» в Харькове.

«Относительно утреннего прилета – целью был объект транспортной инфраструктуры. Предварительно есть один пострадавший человек», — написал мэр.

Напомним, воздушную тревогу в Харькове объявили в 06:43. Около 06:50 раздался сильный взрыв. Жители некоторых районов города сообщили о перепадах напряжения в сети и отключении электричества.