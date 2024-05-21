Генштаб: кількість бойових зіткнень на півночі Харківщини знизилася вдвічі

Генштаб ЗСУ в нічному зведенні 20 травня повідомив про зниження активності ворога на Харківському напрямку.

“На Харківському напрямку кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже у два рази. Сьогодні (20 травня) ворог здійснив пʼять спроб прорвати оборону наших військ в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої ще тривають у трьох локаціях. Ситуація контрольована. Наші воїни в окремих районах провели низку штурмових дій, тривають заходи з посилення стійкості оборони. Сьогодні на Харківському напрямку загарбники вже втратили 26 осіб вбитими та пораненими та 15 одиниць озброєння та військової техніки”, – повідомив Генштаб ЗСУ.

При цьому активність ворога зросла на Куп’янському напрямку. За добу зафіксували 13 спроб ворога штурмувати. Станом на вечір 20 травня бої тривали у районах сіл Синьківка та Стельмахівка.

“Під час боїв втрати позицій та територій не допущені”, – підкреслили в ГШ.