Генштаб: кількість бойових зіткнень на півночі Харківщини знизилася вдвічі
Генштаб ЗСУ в нічному зведенні 20 травня повідомив про зниження активності ворога на Харківському напрямку.
“На Харківському напрямку кількість боєзіткнень в порівнянні з минулою добою знизилась майже у два рази. Сьогодні (20 травня) ворог здійснив пʼять спроб прорвати оборону наших військ в районах Стариці, Липців і Вовчанська. Бої ще тривають у трьох локаціях. Ситуація контрольована. Наші воїни в окремих районах провели низку штурмових дій, тривають заходи з посилення стійкості оборони. Сьогодні на Харківському напрямку загарбники вже втратили 26 осіб вбитими та пораненими та 15 одиниць озброєння та військової техніки”, – повідомив Генштаб ЗСУ.
При цьому активність ворога зросла на Куп’янському напрямку. За добу зафіксували 13 спроб ворога штурмувати. Станом на вечір 20 травня бої тривали у районах сіл Синьківка та Стельмахівка.
“Під час боїв втрати позицій та територій не допущені”, – підкреслили в ГШ.
Читайте також: Головні новини Харкова 21.05: вибухи, атака “шахедів”, 4 особи постраждали
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, новини Харкова, обстріли;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб: кількість бойових зіткнень на півночі Харківщини знизилася вдвічі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 07:08;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ в нічному зведенні 20 травня повідомив про зниження активності ворога на Харківському напрямку".