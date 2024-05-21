Генштаб: количество боевых столкновений на севере Харьковщины снизилось вдвое
Генштаб ВСУ в ночной сводке 20 мая сообщил о снижении активности врага на Харьковском направлении.
«На Харьковском направлении количество боестолкновений по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти в два раза. Сегодня (20 мая — Ред.) враг предпринял пять попыток прорвать оборону наших войск в районах Старицы, Липцев и Волчанска. Бои продолжаются в трех локациях. Ситуация контролируется. Наши воины в отдельных районах провели ряд штурмовых действий, продолжаются мероприятия по усилению устойчивости обороны. Сегодня на Харьковском направлении захватчики потеряли 26 человек убитыми и ранеными и 15 единиц вооружения и военной техники», — проинформировал Генштаб.
При этом активность врага возросла на Купянском направлении. За сутки зафиксировали 13 попыток врага штурмовать. По состоянию на вечер 20 мая бои продолжались в районах сел Синьковка и Стельмаховка.
«В ходе боев потери позиций и территорий не допущены», — подчеркнули в ГШ.
Читайте также: Главные новости Харькова 21.05: взрывы, атака «шахедов», 4 человека пострадали
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, новости Харькова, обстрелы;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Генштаб: количество боевых столкновений на севере Харьковщины снизилось вдвое»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 07:08;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в ночной сводке 20 мая сообщил о снижении активности врага на Харьковском направлении".