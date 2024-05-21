Генштаб: количество боевых столкновений на севере Харьковщины снизилось вдвое

Генштаб ВСУ в ночной сводке 20 мая сообщил о снижении активности врага на Харьковском направлении.

«На Харьковском направлении количество боестолкновений по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти в два раза. Сегодня (20 мая — Ред.) враг предпринял пять попыток прорвать оборону наших войск в районах Старицы, Липцев и Волчанска. Бои продолжаются в трех локациях. Ситуация контролируется. Наши воины в отдельных районах провели ряд штурмовых действий, продолжаются мероприятия по усилению устойчивости обороны. Сегодня на Харьковском направлении захватчики потеряли 26 человек убитыми и ранеными и 15 единиц вооружения и военной техники», — проинформировал Генштаб.

При этом активность врага возросла на Купянском направлении. За сутки зафиксировали 13 попыток врага штурмовать. По состоянию на вечер 20 мая бои продолжались в районах сел Синьковка и Стельмаховка.

«В ходе боев потери позиций и территорий не допущены», — подчеркнули в ГШ.