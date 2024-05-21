Live
  • Вт 21.05.2024
  • Харьков  +16°С
  • USD 39.67
  • EUR 43.08

Генштаб: количество боевых столкновений на севере Харьковщины снизилось вдвое

Происшествия 07:08   21.05.2024
Оксана Горун
Генштаб: количество боевых столкновений на севере Харьковщины снизилось вдвое Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в ночной сводке 20 мая сообщил о снижении активности врага на Харьковском направлении.

«На Харьковском направлении количество боестолкновений по сравнению с прошлыми сутками снизилось почти в два раза. Сегодня (20 мая — Ред.) враг предпринял пять попыток прорвать оборону наших войск в районах Старицы, Липцев и Волчанска. Бои продолжаются в трех локациях. Ситуация контролируется. Наши воины в отдельных районах провели ряд штурмовых действий, продолжаются мероприятия по усилению устойчивости обороны. Сегодня на Харьковском направлении захватчики потеряли 26 человек убитыми и ранеными и 15 единиц вооружения и военной техники», — проинформировал Генштаб.

При этом активность врага возросла на Купянском направлении. За сутки зафиксировали 13 попыток врага штурмовать. По состоянию на вечер 20 мая бои продолжались в районах сел Синьковка и Стельмаховка.

«В ходе боев потери позиций и территорий не допущены», — подчеркнули в ГШ.

Читайте также: Главные новости Харькова 21.05: взрывы, атака «шахедов», 4 человека пострадали

Автор: Оксана Горун
Популярно
Взрыв в Харькове — Терехов подтвердил
Взрыв в Харькове — Терехов подтвердил
21.05.2024, 06:54
Терехов сообщил, куда целились в Харькове утром россияне, есть пострадавший
Терехов сообщил, куда целились в Харькове утром россияне, есть пострадавший
21.05.2024, 07:15
Главные новости Харькова 21.05: отключения света, взрыв, атака «шахедов»
Главные новости Харькова 21.05: отключения света, взрыв, атака «шахедов»
21.05.2024, 08:21
В Харькове приостановили движение на одной из веток метро
В Харькове приостановили движение на одной из веток метро
21.05.2024, 07:26
Российские войска продвинулись в Волчанске, возле Липцев — нет — ISW
Российские войска продвинулись в Волчанске, возле Липцев — нет — ISW
21.05.2024, 08:05
В Харькове — дополнительные отключения электричества, метро заработало
В Харькове — дополнительные отключения электричества, метро заработало
21.05.2024, 08:18

Новости по теме:

07:08
Генштаб: количество боевых столкновений на севере Харьковщины снизилось вдвое
11:56
Силы обороны отражают атаку врага на Харьковщине, Генштаб о потерях РФ
11:22
ВСУ контролируют Волчанск на 60% — ХОВА
10:50
Коваленко о Харьковщине: успешные контратаки, полк РФ потерял боеспособность
07:50
ISW не нашел подтверждений продвижения врага в сторону Липцев

Вы читали новость: «Генштаб: количество боевых столкновений на севере Харьковщины снизилось вдвое»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 07:08;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в ночной сводке 20 мая сообщил о снижении активности врага на Харьковском направлении".