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Главные новости Харькова 21.05: взрывы, атака «шахедов», 4 человека пострадали

Происшествия 06:43   21.05.2024
Оксана Горун
Главные новости Харькова 21.05: взрывы, атака «шахедов», 4 человека пострадали Фото: Генштаб ВСУ

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

06:42

Ночью Харьков атаковали «шахеды»: четыре человека пострадали, на месте попаданий возникли пожары

О появлении «шахедов» в небе над Украиной Воздушные силы ВСУ информировали с вечера 20 мая. Изначально беспилотники двигались на юге и в центре страны. В 1:40 командование ВС ВСУ сообщило: группа БПЛА из Днепропетровской области двигается северным курсом. В  02:02 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил: вражеский беспилотник над Харьковом.

Около 02:10 и 02:15 в городе раздались взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атакуют «шахеды».

«В результате вражеской атаки шахедами Харькова есть несколько пострадавших частных домов», — проинформировал Терехов.

Позже он уточнил: известно о трех пострадавших, всем оказали медицинскую помощь. На месте работают все службы и волонтеры.

«Есть предварительная информация об ударе «шахедом» по одному из любимых мест отдыха горожан», — добавил мэр.

По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадали четыре человека. У всех – острая реакция на стресс. Медицинскую помощь им оказали на месте.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 06:43;

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