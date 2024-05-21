Главные новости Харькова 21.05: взрывы, атака «шахедов», 4 человека пострадали
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
06:42
Ночью Харьков атаковали «шахеды»: четыре человека пострадали, на месте попаданий возникли пожары
О появлении «шахедов» в небе над Украиной Воздушные силы ВСУ информировали с вечера 20 мая. Изначально беспилотники двигались на юге и в центре страны. В 1:40 командование ВС ВСУ сообщило: группа БПЛА из Днепропетровской области двигается северным курсом. В 02:02 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил: вражеский беспилотник над Харьковом.
Около 02:10 и 02:15 в городе раздались взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атакуют «шахеды».
«В результате вражеской атаки шахедами Харькова есть несколько пострадавших частных домов», — проинформировал Терехов.
Позже он уточнил: известно о трех пострадавших, всем оказали медицинскую помощь. На месте работают все службы и волонтеры.
«Есть предварительная информация об ударе «шахедом» по одному из любимых мест отдыха горожан», — добавил мэр.
По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, пострадали четыре человека. У всех – острая реакция на стресс. Медицинскую помощь им оказали на месте.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака, ВС ВСУ, Мельник, новости Харькова, ночь, синегубов, терехов, шахеды;
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 06:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".