Армия РФ ударила по Золочеву: разрушен рынок, пострадал детсад

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о «прилете» в поселке Золочев на Харьковщине.

«Несколько минут назад был нанесен удар по населенному пункту Золочев. Почти центральная часть. Разрушенный рынок, большой пожар. Есть разрушение детского сада. К счастью, информации о пострадавших нет», — сказал Синегубов.

Он добавил, что враг продолжает обстреливать Липецкое, Волчанское и Слобожанское направления.