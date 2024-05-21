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Армия РФ ударила по Золочеву: разрушен рынок, пострадал детсад

Происшествия 14:54   21.05.2024
Виктория Яковенко
Армия РФ ударила по Золочеву: разрушен рынок, пострадал детсад

Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о «прилете» в поселке Золочев на Харьковщине.

«Несколько минут назад был нанесен удар по населенному пункту Золочев. Почти центральная часть. Разрушенный рынок, большой пожар. Есть разрушение детского сада. К счастью, информации о пострадавших нет», — сказал Синегубов.

Он добавил, что враг продолжает обстреливать Липецкое, Волчанское и Слобожанское направления.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 14:54;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил о «прилете» в поселке Золочев на Харьковщине.".