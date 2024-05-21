Армія РФ вдарила по Золочеву: зруйнований ринок, постраждав дитсадок

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив про «приліт» у селищі Золочів на Харківащині.

«Кілька хвилин тому було завдано удару по населеному пункту Золочів. Майже центральна частина. Зруйнований ринок, велика пожежа. Є руйнування дитячого садочку. На щастя, інформації щодо постраждалих немає», – сказав Синєгубов.

Він додав, що ворог продовжує обстрілювати Липецький, Вовчанський і Слобожанський напрямки.