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Армія РФ вдарила по Золочеву: зруйнований ринок, постраждав дитсадок

Події 14:54   21.05.2024
Вікторія Яковенко
Армія РФ вдарила по Золочеву: зруйнований ринок, постраждав дитсадок

Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив про «приліт» у селищі Золочів на Харківащині.

«Кілька хвилин тому було завдано удару по населеному пункту Золочів. Майже центральна частина. Зруйнований ринок, велика пожежа. Є руйнування дитячого садочку. На щастя, інформації щодо постраждалих немає», – сказав Синєгубов.

Він додав, що ворог продовжує обстрілювати Липецький, Вовчанський і Слобожанський напрямки.

Читайте також: Ворог б’є по Харківщині з артилерії, мінометів і дронів: ХОВА про наслідки

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 14:54;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив про «приліт» у селищі Золочів на Харківащині.".