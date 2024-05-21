«Прилеты» в Харькове — в трех районах — полиция

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Владимир Тимошко сообщил о последствиях российских обстрелов в Харькове и области.

«Харьков. 21 мая около 02:00 город атаковали российские БПЛА «Shahed». Попадания зафиксированы в Шевченковском, Салтовском, Немышлянском районах города. Ранены получили пять человек. В результате обстрелов горели частные автомобили, поврежден городской автотранспорт. Также повреждены многоэтажные офисные здания. В результате попадания беспилотника в частный сектор сгорели два дома. Утром военные рф снова обстреляли город. В результате ракетного удара пострадал 45-летний мужчина. У него острая реакция на стресс», — сообщил Тимошко.

Также в течение суток россияне ударили по Липцам, Петропавловке, Кондрашовке, Колодезному и Ивашкам. В Липцах ранение получил 58-летний мужчина. Его с взрывными травмами и осколочными ранениями доставили в больницу.

В Петропавловке — поврежден жилой дом, в Кондрашовке — хозяйственные помещения, в Колодезном — дом. В Ивашках — прилеты по окрестностям села. В этих случаях обошлось без пострадавших.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что целью утренней атаки россиян стал объект транспорта. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о четырех локациях падения обломков «шахедов».