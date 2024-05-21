Ночной пожар в Харькове из-за атаки «шахедов»: ГСЧС показала видео

По данным ГСЧС, в результате ночных ударов беспилотников в Харькове пострадали пять человек.

«В результате обстрела повреждены жилые дома, дворовые постройки и транспортные средства. По трем адресам в разных районах города возникли пожары: горели два жилых дома, гараж и микроавтобус на общей площади около 200 кв. м», — проинформировала пресс-служба ГСЧС.

Напомним, в 1:40 21 мая командование ВС ВСУ сообщило: группа БПЛА из Днепропетровской области двигается северным курсом. В 02:02 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник предупредил: вражеский беспилотник над Харьковом. Около 02:10 и 02:15 в городе раздались взрывы. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что город атакуют «шахеды». Утром начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал: обломки «шахедов» упали в четырех локациях в городе, возникли пожары, в том числе — в частном секторе. По его данным, от ночных ударов пострадали три человека — у всех острая реакция на стресс, от утреннего — еще один.