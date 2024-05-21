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Нічна пожежа в Харкові через атаку “шахедів”: ДСНС показала відео

Події 08:25   21.05.2024
Оксана Горун
Нічна пожежа в Харкові через атаку “шахедів”: ДСНС показала відео

За даними ДСНС, внаслідок нічних ударів безпілотників у Харкові постраждали п’ятеро людей.

Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, надвірні забудови та транспортні засоби. За трьома адресами у різних районах міста виникли пожежі: горіли два житлових будинки, гараж та мікроавтобус на загальній площі близько 200 кв. м”, – поінформувала пресслужба ДСНС.

Нагадаємо, о 1:40 21 травня командування ПС ЗСУ повідомило: група БПЛА із Дніпропетровської області рухається північним курсом. О 02:02 начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник попередив: ворожий безпілотник над Харковом. Близько 02:10 та 02:15 у місті пролунали вибухи. Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто атакують «шахеди». Вранці начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував: уламки “шахедів” впали в чотирьох локаціях у місті, виникли пожежі, зокрема – у приватному секторі. За його даними, від нічних ударів постраждали троє людей – у всіх гостра реакція на стрес, від ранкового – ще один чоловік.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 08:25;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними ДСНС, внаслідок нічних ударів безпілотників у Харкові постраждали п’ятеро людей".