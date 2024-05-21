“Прильоти” в Харкові – у трьох районах – поліція
Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки російських обстрілів у Харкові та області.
“Харків. 21 травня близько 02:00 місто атакували російські БПЛА “Shahed”. Влучання зафіксовані в Шевченківському, Салтівському, Немишлянському районах міста. Зазнали поранень п’ять людей. Внаслідок обстрілів горіли приватні автомобілі, пошкоджено міський автотранспорт. Також пошкоджено багатоповерхові офісні будівлі. Внаслідок влучання безпілотника в приватний сектор згоріли два будинки. Зранку військові рф знову обстріляли місто. Внаслідок ракетного удару постраждав 45-річний чоловік. У нього гостра реакція на стрес”, – повідомив Тимошко.
Також протягом доби росіяни вдарили по Липцях, Петропавлівці, Кіндрашівці, Колодязному та Івашкам. У Липцях поранення отримав 58-річний чоловік. Його з вибуховими травмами та осколковими пораненнями доправили до лікарні.
У Петропавлівці – пошкоджений житловий будинок, у Кіндрашівці – господарські приміщення, у Колодязному – будинок. В Івашках – прильоти по околицях села. У цих випадках обійшлося без постраждалих.
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Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що ціллю ранкової атаки росіян став об’єкт транспорту. Начальник ХОВА Олег Синегубов інформував про чотири локації падіння уламків “шахедів”.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 08:39;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив про наслідки російських обстрілів у Харкові та області".