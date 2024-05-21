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Горели дома, разбито автопредприятие: последствия ударов по Харькову (видео)

Происшествия 10:59   21.05.2024
Оксана Горун
Горели дома, разбито автопредприятие: последствия ударов по Харькову (видео)

О последствиях ночных ударов «шахедов» по Харькову сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«В два часа ночи россияне совершили серию ударов «шахедами» по городу Харькову. В Немышлянском районе в результате взрыва загорелось два частных жилых дома, на месте к медикам обратились пять человек с острой реакцией на стресс. В Шевченковском районе было попадание по территории парка. В Салтовском районе – попадание по частному автомобильному предприятию. В результате взрыва повреждены 25 частных автомобилей, грузовиков, автобусов. В Индустриальном районе – попадание по открытой местности. Всего по результатам всех обстрелов пятеро человек с острой реакцией на стресс. К счастью, без серьезных ранений», — проинформировал Чубенко.

На месте следователи и прокуроры фиксируют военное преступление РФ.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что целью утренней атаки россиян стал объект транспорта. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о четырех локациях падения обломков «шахедов». В целом, по данным Синегубова, от ночных и утреннего «прилетов» пострадали семь человек. У всех — острая реакция на стресс.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 10:59;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях ночных ударов «шахедов» по Харькову сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко".