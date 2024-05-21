Горели дома, разбито автопредприятие: последствия ударов по Харькову (видео)
О последствиях ночных ударов «шахедов» по Харькову сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
«В два часа ночи россияне совершили серию ударов «шахедами» по городу Харькову. В Немышлянском районе в результате взрыва загорелось два частных жилых дома, на месте к медикам обратились пять человек с острой реакцией на стресс. В Шевченковском районе было попадание по территории парка. В Салтовском районе – попадание по частному автомобильному предприятию. В результате взрыва повреждены 25 частных автомобилей, грузовиков, автобусов. В Индустриальном районе – попадание по открытой местности. Всего по результатам всех обстрелов пятеро человек с острой реакцией на стресс. К счастью, без серьезных ранений», — проинформировал Чубенко.
На месте следователи и прокуроры фиксируют военное преступление РФ.
Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что целью утренней атаки россиян стал объект транспорта. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о четырех локациях падения обломков «шахедов». В целом, по данным Синегубова, от ночных и утреннего «прилетов» пострадали семь человек. У всех — острая реакция на стресс.
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- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 10:59;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях ночных ударов «шахедов» по Харькову сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко".