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Горіли будинки, розбито автопідприємство: наслідки ударів по Харкову (відео)

Події 10:59   21.05.2024
Оксана Горун
Горіли будинки, розбито автопідприємство: наслідки ударів по Харкову (відео)

Про наслідки нічних ударів “шахедів” по Харкову повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

О другій годині ночі росіяни здійснили серію ударів “шахедами”  по місту Харкову. У Немишлянському районі внаслідок вибуху загорілося два приватних житлових будинки, на місці до медиків звернулося п’ятеро осіб із гострою реакцією на стрес. У Шевченківському районі було влучання по території парку. У Салтівському районі – влучання по приватному автомобільному підприємству. Внаслідок вибуху пошкоджено 25 приватних автомобілів, вантажівок, автобусів. В Індустріальному районі – влучання по відкритій місцевості. Усього маємо за наслідками всіх обстрілів п’ятеро осіб із гострою реакцією на стрес. На щастя, без серйозних поранень“, – поінформував Чубенко.

На місці слідчі та прокурори фіксують воєнний злочин РФ.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов  повідомив, що ціллю ранкової атаки росіян став об’єкт транспорту. Начальник ХОВА Олег Синєгубов  інформував про чотири локації падіння уламків “шахедів”. Загалом, за даними Синєгубова, від нічних та ранкового “прильотів” постраждали семеро людей. У всіх – гостра реакція на стрес.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Травня 2024 в 10:59;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про наслідки нічних ударів “шахедів” по Харкову повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко".