В Харькове семь пострадавших из-за ночной и утренней атаки — Синегубов
Фото: Олег Синегубов/telegram
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях «прилетов» в Харькове.
«В результате ночного обстрела БПЛА по четырем локациям в городе повреждено 25 грузовых автомобилей и автобусов, три легковых автомобиля. Также повреждены окна в трехэтажном офисном здании коммунального предприятия. Повреждены четыре частных дома. В результате ракетного обстрела транспортного предприятия (утром — Ред.) пострадали два человека. Всего пострадали семь человек — острая реакция на стресс», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Читайте также: «Прилеты» в Харькове — в трех районах — полиция
Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что целью утренней атаки россиян стал объект транспорта. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о четырех локациях падения обломков «шахедов».
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, пострадавшие, прилеты, ракети, синегубов, шахеды;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове семь пострадавших из-за ночной и утренней атаки — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 21 мая 2024 в 08:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях «прилетов» в Харькове".