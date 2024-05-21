В Харькове семь пострадавших из-за ночной и утренней атаки — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил о последствиях «прилетов» в Харькове.

«В результате ночного обстрела БПЛА по четырем локациям в городе повреждено 25 грузовых автомобилей и автобусов, три легковых автомобиля. Также повреждены окна в трехэтажном офисном здании коммунального предприятия. Повреждены четыре частных дома. В результате ракетного обстрела транспортного предприятия (утром — Ред.) пострадали два человека. Всего пострадали семь человек — острая реакция на стресс», — сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Напомним, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что целью утренней атаки россиян стал объект транспорта. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал о четырех локациях падения обломков «шахедов».